Razantní pokles sazeb Fedu: Goldman Sachs mu nefandí, JPMorgan se neshodne

Jan Hatzius z se domnívá, že Fed letos sníží sazby třikrát, pokaždé o 25 bazických bodů. Poslední čísla z trhu práce podporují názor, podle kterého se nyní sazby nachází skutečně příliš vysoko. Nejlepší by bylo, kdyby Fed v září sazby snížil o 25 bazických bodů a vyslal jasný signál, že v takovém směru bude pokračovat.



Na CNBC zmínili, že žádný z členů vedení americké centrální banky ještě neřekl, že by bylo dobré snížit sazby o 50 bazických bodů, i když na druhou stranu takový krok nikdo nevyvrátil. Hatzius k tomu dodal, že podstatné jsou i zmíněné signály, včetně takzvaného „dot plot“, ve kterém jsou vyznačena očekávání dalšího pohybu sazeb tak, jak je vidí jednotliví členové vedení Fedu.



Podle ekonoma by tedy například nebylo vhodné, pokud by sazby klesly o celých 50 bazických bodů, ale dot plot by ukazoval, že pak „už se nic moc dít nebude“. Lepší je popsané postupné snižování sazeb o 25 bazických bodů doprovázené „jednotným signálem“. Na otázku týkající se vývoje mezd ekonom odpověděl, že jejich nominální růst může být stále vyšší než před pandemií. Rozhodující z hlediska inflačních tlaků ale je, zda se tento růst promítne do jednotkových nákladů práce. Ty vedle vývoje mezd odrážejí i změny v produktivitě. A Hatzius zatím podle svých slov nevidí, že by se vyšší růst mezd na jednotkových nákladech práce podepisoval způsobem, který by zvedal inflační tlaky.





K pravděpodobnosti recese Hatzius uvedl, že 15 % je číslo, které samo o sobě odráží historické zkušenosti, kdy se recese dostavuje v průměru jednou za sedm let. nyní pravděpodobnost recese odhaduje na 20 %, což je jen mírně nad 15 %. Na CNBC o současném vývoji hovořil i David Kelly z Asset Management, podle kterého v současné době z ekonomiky nepřicházejí žádné zprávy, které by budily obavy. Fed by přitom podle stratéga neměl jít se sazbami o celých 50 bazických bodů níž, protože takový krok by mohl sám o sobě obavy vzbudit.



Americkou ekonomiku „pohání důvěra“, a proto je podle stratéga tak důležitý i psychologický efekt, který snižování sazeb má. Pokles o 50 bazických bodů by sice snížil náklad financování, ale psychologický efekt by mohl mít větší dopad. I vedení Fedu podle něj tíhne k 25 bazickým bodům. Michael Feroli z je sice ze stejné banky, ale na CNBC kladl důraz na to, že sazby by měly jít dolů rychle. Nachází se totiž podle něj vysoko nad sazbami neutrálními, což neodpovídá současné situaci v ekonomice.



Feroli uvedl, že Fed by neměl čekat, zda ekonomika nezačne kolabovat. Jay Powell by pak měl být schopen komunikovat tak, aby snížení sazeb o 50 bazických bodů nebylo interpretováno jako známka problémů v ekonomice, ale jako snaha o rychlou úpravu sazeb na jejich odpovídající výši.



