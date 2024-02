Fed včera chladil očekávání o snižování sazeb, dnes přijde s výhledem Bank of England a futures jsou červené

Fed včera ochlazoval očekávání ohledně začátku snižování sazeb. Také uvolňování měnové politiky v Česku bude opatrné. Bank of England dnes představí výhled na britskou ekonomiku a futures jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,5 %.

Člen bankovní rady ČNB Jan Procházka uvedl, že snižování sazeb bude opatrné.



Kepler Cheuvreux navýšil cílovou cenu pro na 1 223,43 CZK z 1 210,94 CZK, doporučení nechává na „buy“.



Představitelé Fedu stvrdili konec své agresivní kampaně zvyšování úrokových sazeb a snažili se usměrnit očekávání, jak brzy a jak rychle se letos začne snižovat, až inflační tlaky odezní. Zatímco politici přesouvají svou pozornost na to, kdy začít uvolňovat politiku při příznivém poklesu inflace, je jasné, že se snižováním sazeb nespěchají. Předseda Jerome Powell řekl, že úředníci budou jednat trpělivě a potlačil spekulace, že snižování začne na příštím zasedání.



Bank of England dnes pravděpodobně dodá jasnější výhled na britskou ekonomiku, sníží svou prognózu inflace v tomto roce a potenciálně otevře cestu ke snížení úrokových sazeb, které by mohlo podpořit růst. Ekonomové v průzkumu agentury Bloomberg jednomyslně očekávají, že centrální banka Spojeného království ponechá svou klíčovou úrokovou sazbu na 16letém maximu 5,25 %. Investoři očekávají, že prognózy doprovázející rozhodnutí naznačí, kdy by mohlo dojít k uvolnění měnové politiky.



Interní dopis kritizující návrat do kanceláří společnosti získal více než 5 000 podpisů za méně než dva týdny, přičemž zaměstnanci německé softwarové společnosti vyhrožovali, že si místo návratu budou hledat jinou práci. Největší evropská softwarová společnost na začátku ledna nastínila nové pokyny, kdy bude od dubna vyžadovat, mj. aby zaměstnanci po celém světě pracovali v kanceláři nebo na místě zákazníka tři dny v týdnu. „Cítíme se zrazeni společností, která nás donedávna nabádala k práci z domova, aby na to žádala o radikální změnu,“ píše se v dopise, který byl zveřejněn interně.