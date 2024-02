Sektor služeb v zámoří jede a cenové tlaky rostou. Data odpoledne doléhají na trhy

Třebaže investoři dokáží reporty ISM ze sektoru služeb v řadě případů přejít bez odezvy, u toho lednového to neplatí. Službám se ani loni nevedlo tak špatně, aby zde aktivita klesala. Podle nového průzkumu po přelomu roku pak dochází ke zrychlování, a to výraznějšímu, než se čekalo. Odráží se to v hodnotě indexu 53,4 bodu, zatímco trh čekal 52 (neutrálních je 50 b).

A kromě vyšší aktivity a rychleji přibývajících objednávek také strměji rostou cenové tlaky. Dílčí cenový index na úrovni 64 bodů znamená návrat na hodnoty zhruba před rokem. Sice jde "jen" o průzkum, ale vysílá jasné poselství, že ekonomika jede stále rychle a inflace se namísto útlumu opět probouzí.

Výnosy dluhopisů pokračovaly ještě vzhůru v dozvucích pátečních dat z trhu práce. Nová čísla odpoledne jejich cestu urychlila a výraznější pohyb vidíme na delším konci křivky. Na 10Y je to +13 bps. Evropské výnosy se drží v závěsu. Dolar rozšiřuje své zisky na páru s eurem a obchoduje se pod 1,0740.

Austan Goolsbee dnes trochu zlehčoval utažený trh práce, přičemž nevylučuje březnový termín snížené úrokových sazeb. Tento zástupce Fedu je však známá holubice a navzdory jeho komentáři považujeme březen za prakticky mrtvý. Kdyby ekonomika vypadala tak, jak ukazují poslední data z trhu práce či ISM, tak lze pochybovat, zde sazby vůbec klesnou v květnu nebo červnu. Je však brzy dělat závěry takto dopředu, vyjde ještě spousta čísel a oba termíny zůstávají jasně ve hře.

Akcie ukazují, že jim nakonec pohyb výnosů není úplně lhostejný. Wall Street měla našlápnuto k lehké korekci pátku, načež svůj pokles zvýrazňuje. S&P500 klesá o 0,6 pct. V Evropě se klíčové indexy z pozic kolem pátečního závěru většinou posunuly lehce do záporu. Ropa i přes silná data a americkou odvetu na Blízkém východě míří dolů. Vyšší výnosy na západních trzích se podepsaly také na koruně, která dnes slábne do těsné blízkosti 25,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9869 0.1755 25.0325 24.9049 CZK/USD 23.2965 0.7329 23.3105 23.1170 HUF/EUR 386.7096 0.7086 387.0400 383.7089 PLN/EUR 4.3379 0.5362 4.3479 4.3185

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7018 -0.7451 7.7645 7.6993 JPY/EUR 159.6040 -0.2793 160.2888 159.3850 JPY/USD 148.7900 0.2966 148.7980 148.2690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8566 0.3017 0.8569 0.8529 CHF/EUR 0.9347 -0.0471 0.9364 0.9339 NOK/EUR 11.4771 0.2205 11.4803 11.4290 SEK/EUR 11.3953 0.6639 11.3962 11.3155 USD/EUR 1.0726 -0.5770 1.0786 1.0724

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5456 0.6479 1.5461 1.5335 CAD/USD 1.3541 0.5842 1.3544 1.3467