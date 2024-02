Perly týdne: Tlak na Google může přijít odjinud, než od Microsoftu. Sazby postupně půjdou k 3 – 3,25 %.

Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach vidí známky určitého ochlazování americké ekonomiky. už nečeká pokles sazeb v březnu, Fed ale podle nových predikcí banky letos stejně sníží sazby pětkrát. A experti diskutují o tom, zda se v podnikatelském modelu Googlu již neobjevují trhlinky a kdo by se mohl stát jeho hlavním konkurentem.



Trhy zklamány: Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach na CNBC uvedl, že modely jeho společnosti správně predikovaly pokles inflace a nyní ukazují, že tento pokles se zastaví. Pokud by se takový scénář naplnil, nenaplnila by se ani očekávání trhů ohledně brzkého poklesu sazeb v prostředí silného ekonomického růstu. K tomu investor dodal, že díky takovým očekáváním se ceny rizikových aktiv dostaly na historicky hodně vysoké úrovně. Neplatí to přitom jen o akciích, ale třeba i o junk dluhopisech, tedy dluhopisech s nízkým ratingem.



Gundlach pozitivně hodnotí poslední vystoupení šéfa Fedu Powella. Čím déle přitom bude centrální banka držet reálné sazby na současných úrovních, o to větší bude podle experta pravděpodobnost ekonomického zpomalení. Trh práce sice stále zůstává podle agregátních čísel silný, ale Gundlach na základě svých slov vidí známky slabosti na úrovni jednotlivých států. Podobně podle něj hovoří i jiná čísla.



Sazby dolů v březnu, nebo v květnu? Americká centrální banka si chce nechat otevřené všechny možnosti a nechce, aby trhy příliš silně věřily v březnový pokles sazeb. Pro Yahoo Finance to uvedl Robert Kaplan, který stál v čele Federal Reserve Bank of Dallas. Podle něj se ale Fed připravuje na snížení sazeb v březnu či v květnu, jen chce ještě „vidět pár dalších inflačních čísel“. Chování centrální banky pak přirovnal k velkému tankeru. S výjimkou krizí totiž vysílá dlouho dopředu signály a pak jedná. Úplné změny směru pak „zaberou trochu času“.



Kaplan míní, že k inflačním tlakům může přidávat deglobalizace a energetická transformace. K tomu dodal, že monetární politika je sice nyní hodně restriktivní, ale politika fiskální naopak mimořádně stimuluje. Přispívá k tomu řada vládních výdajových programů, které zvedají poptávku zejména ve službách a přispívají k velké odolnosti americké ekonomiky. Bez takové stimulace by podle ekonoma Fed nezvedal sazby na současné úrovně a ekonomika by znatelně zpomalila.



Podle ekonoma je už nyní patrné určité zpomalování tempa růstu. Fed jej sleduje a při nastavování své politiky si chce hlavně být jistý tím, že inflace bude dál klesat ke 2 %. K tomu Kaplan dodal, že reálné sazby Fedu se aktuálně pohybují nad 2 %, spíše by ale měly klesnout mezi 1,75 – 2 %. Nominální sazby by tak při současné inflaci měly být mezi 4,5 – 4,75 %. Tam centrální banka podle experta také bude směřovat.



Dezinflace pravděpodobně probíhá v sektoru zboží a „u všeho, co je citlivé na sazby.“ Jiná je situace ve službách a „všude, kde je znát vládní poptávka.“ Dopad je ale nakonec znát na celém trhu práce. Kaplan se pak vrátil k sazbám – podle něj není zase tak důležité, kolikrát letos klesnou. Jde o to, že nejdou nahoru a během následujících dvou let se dostanou k 3 – 3,25 %. V letošním roce pak podle ekonoma může „Fed začít o něco později, než se čeká.“ Ale nakonec může sazby snížit více, než nyní ukazují jeho očekávání.



Goldman čeká pokles v květnu: Graf ukazuje nové predikce ekonomů z . Podle nich sazby nepůjdou dolů v březnu, ale v květnu. Banka ovšem stále očekává, že Fed letos sníží sazby pětkrát:





Google zatím neohrožen, nebo už s trhlinami? Stratég společnosti Baird Technology Ted Mortonson hovořil na Yahoo Finance o umělé inteligenci a jejím dopadu na Google. Na jeho výsledcích se podle experta začne projevovat za dva tři roky, nyní má firma stále dominantní pozici a situace se nebude měnit skokově. Hodně do umělé inteligence investuje , ale Mortonson se domnívá, že velkou roli na tomto poli nakonec může hrát i a . Na Yahoo poukázali také na dobrá čísla Youtube a zmíněna byla možnost toho, že by Google uvedenou platformu prodal. Mortonson míní, že v tuto chvíli nikdo neví, zda k něčemu takovému dojde.



O Googlu přemítali i na CNBC, podle které se již nyní v jeho doposud vynikajícím podnikatelském modelu mohou objevovat trhlinky. Nakonec to ale nemusí být , kdo pro něj bude největším soupeřem. Podle CNBC to totiž mohou být nově vznikající firmy, které se zabývají rozvojem umělé inteligence. Google přitom již nyní nabízí omezené skupině uživatelů vyhledávací služby založené na umělé inteligenci. CNBC přitom míní, že v některých případech jsou lepší než tradiční vyhledávání, ale Google je nechce nabízet úplně volně, protože by kanibalizovaly jeho tradiční vyhledávací služby.