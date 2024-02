Zakladatel Amazonu Jeff Bezos prodal další akcie, celkem za čtyři miliardy USD

Zakladatel americké internetové společnosti Jeff Bezos prodal další akcie podniku, v posledních dnech dohromady už za více než čtyři miliardy dolarů (asi 95 miliard Kč). Firma to v úterý oznámila v povinném hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC). Bezos, který firmu založil v roce 1994, v tomto měsíci prodal už kolem 24 milionů akcií podniku.



Bezos je výkonným předsedou správní rady firmy, akcie Amazonu prodával naposledy v roce 2021. Začátkem tohoto měsíce firma uvedla, že v nadcházejícím roce má Bezos v úmyslu prodat 50 milionů akcií. Ty mají při současné ceně na burze hodnotu kolem 8,4 miliardy dolarů.



Prodej prvních 12 milionů akcií firma oznámila minulý týden a v úterý následovalo oznámení o prodeji dalších 12 milionů akcií. Bezos v rámci své filantropické činnosti akcie Amazonu čas od času také rozdával, naposledy v roce 2022. Vzhledem k tomu, že se Bezos loni ze Seattlu ve státě Washington přestěhoval do Miami na Floridě, na dani z prodeje akcií v hodnotě čtyř miliard dolarů, které nyní prodal, ušetří asi 280 milionů dolarů, píše BBC.



Výnosy nad 250.000 dolarů z prodeje akcií nebo jiných dlouhodobých investic jsou ve státě Washington zdaněny sedmiprocentní sazbou. Naproti tomu Florida státní daně z příjmů ani kapitálových výnosů nemá. Bezos ale výnos z prodeje akcií musí zdanit na federální úrovni.



Když Bezos oznámil, že se stěhuje na Floridu, vyvolalo to spekulace, zda tak nečiní právě kvůli potenciálnímu daňovému účtu, kterému by čelil ve státě Washington. Tam totiž místní vláda schválila novou daň z prodeje velkých balíků akcií. Bezos akcie Amazonu prodává v době, kdy jejich kurz výrazně zpevnil. Za poslední rok se zvýšil téměř o 70 procent.



Loni v listopadu Bezos řekl, že jeho rodiče se nedávno přestěhovali zpět do Miami, kde strávil část dětství, a že jim chce být nablízku. Bezos tam ale má i svůj vesmírný projekt Blue Origin, který se postupně přesouvá na floridský mys Canaveral.



"Lauren a já milujeme Miami," napsal Bezos na síť Instagram s odkazem na svou snoubenku Lauren Sánchezovou. "Proto se plánuji vrátit do Miami a opustit tichomořský severozápad," dodal.



Bezos i po ohlášeném prodeji akcií zůstává největším akcionářem Amazonu. Je také jedním z nejbohatších lidí na světě s odhadovaným majetkem více než 190 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč).