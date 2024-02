Reuters: Ministři financí eurozóny navrhují zmírnit pravidla pro slučování burz

Evropská unie by měla zvážit odstranění překážek, které brání slučování akciových burz. Umožnila by tím lepší fungování trhu a přispěla k tomu, že evropské akciové burzy přestanou zaostávat za konkurencí ze zámoří. Počítá s tím návrh ministrů financí eurozóny, ke kterému se dostala agentura Reuters.



V návrhu se uvádí, že ministři financí eurozóny spolu s Evropskou centrální bankou (ECB) a Evropskou komisí (EK) určili legislativní priority, které považují za nevyhnutelné. Počítá se s nimi v novém pětiletém funkčním období komise, které začíná letos na podzim.



Ministři chtějí vidět větší pokrok směrem k vytvoření unie kapitálových trhů, která by firmám v EU pomohla získat pro jejich další růst peníze na akciových a dluhopisových trzích. Podniky by tudíž nemusely být až tolik závislé na úvěrech od bank.



"Pokud se nebude urychleně řešit rozvoj evropských kapitálových trhů, Evropa riskuje, že bude celosvětově zaostávat, pokud jde o konkurenceschopnost, růst a prosperitu svých občanů,“ uvádí se v návrhu, z něhož cituje Reuters.



Spojené státy mají rozsáhlé trhy akcií a dluhopisů, kam si firmy chodí pro peníze. Evropské trhy jsou ale roztříštěné, s velkým počtem akciových burz, což v regionu komplikuje vytvoření jednotného kapitálového trhu.



"Vyzýváme Evropskou komisi, aby posoudila (a případně řešila) překážky, které brání konsolidaci akciových burz a lépe integrované infrastruktuře trhu, a posílila tak evropská odborná centra (např. emise zelených dluhopisů),“ stojí v návrhu. Jako zelené se označují dluhopisy, které jsou určeny k financování projektů s pozitivními dopady na životní prostředí.



Dokument čerpá inspiraci i z britského projektu Mansion House Compact, který získal závazek od britských penzijních fondů, že budou investovat pět procent ze svých peněz do britských růstových firem. "V této souvislosti by členské země tam, kde je to vhodné, mohly prozkoumat, zda by mohly být užitečné dobrovolné přísliby velkých institucionálních investorů investovat v EU do akcií v rámci svého evropského portfolia," uvádí se v návrhu ministrů financí zemí eurozóny.



Ministři by alespoň jednou ročně počínaje rokem 2025 hodnotili pokrok při zavádění těchto opatření pomocí dohodnutých ukazatelů výkonnosti.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová vyzvala k vytvoření komise pro cenné papíry, která by fungovala v celé EU a která by měla významné pravomoci. Takový orgán by podle ní usnadnil fungování unie kapitálových trhů a čelil odlišným postupům v jednotlivých zemích EU.



Státy EU se dosud bránily tomu, aby daly evropskému orgánu pro dohled nad cennými papíry ESMA více pravomocí. Pomalý pokrok v utváření unie kapitálových trhů, stejně jako konkurence Londýna, který po brexitu uvolnil pravidla obchodování s cennými papíry, ale nutí státy EU přehodnotit situaci a snažit se odstraňovat překážky.