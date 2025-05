Kam dál po strmém růstu? Akcie v Evropě míří dolů, americké futures také

Včerejší obchodování na Wall Street zůstalo negativní a po závěru směr potvrdily výsledky Palantiru, který nenaplnil optimistická očekávání. Zrána se přidaly slabší indexy nákupních manažerů z Číny, které naznačují, že firmy čekají škody z obchodní války a ekonomika z ní nevyjde beze šrámů. Evropské akcie tak vstupují do nového dne většinou negativně. DAX ztrácí přes procento, CAC40 je dole o půl procenta, mírně klesá AEX a jedním z mála trhů těsně odolávajících poklesu je dnes Londýn. Ten se ale teprve vrací do hry po prodlouženém víkendu. Americké futures signalizují další červený začátek v zámoří.



Kromě zmíněných zpráv investoři hledí vstříc středečnímu rozhodnutí Fedu a čeká je další řada firemních výsledků. Krom toho ale působí i fakt, že se akciové trhy z propadu začátkem dubna vyšvihly velice rychle zpět a ztráty smazaly. Nyní se tak třeba DAX pohybuje znovu kolem březnových maxim, zatímco ekonomika čelí větším problémům než tehdy a výhledy pro zisky mají tendenci se zhoršovat. Americké indexy zpět na maximech sice nejsou, ale také stihly dubnové ztráty smazat a nyní jsou tak investoři znovu v situaci, kdy těžko najdou ospravedlnění pro další postup indexů směrem vzhůru.



Dluhopisy na tom jsou dnes smíšeně, když výnosy přerušily vzestup. Eurodolar se zvedá na 1,1345, ovšem když odhlédneme od intradenních pohybů, směr zůstává stále do strany. Ropa dokázala smazat většinu ztrát, jež nabrala kvůli plánu navýšení dodávek OPEC+, a Brent se obchoduje skoro 2 procenta v plusu. Zlato zabralo, navazuje na včerejší zisky a posouvá se na 3380 USD. Koruna opouští zisky z úvodu týdne a vůči euru se obchoduje na 24,95.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9683 0.1723 24.9807 24.9106 CZK/USD 22.0220 -0.0091 22.0895 21.9820 HUF/EUR 404.9093 0.3753 405.1114 403.0639 PLN/EUR 4.2800 0.2877 4.2803 4.2629

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1821 -0.5722 8.2320 8.1652 JPY/EUR 162.0850 -0.3259 162.9775 162.0557 JPY/USD 142.9880 -0.5090 144.2755 142.8950

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8509 -0.0476 0.8522 0.8502 CHF/EUR 0.9334 0.3656 0.9353 0.9297 NOK/EUR 11.7756 0.1416 11.7990 11.7419 SEK/EUR 10.9256 -0.1522 10.9558 10.9194 USD/EUR 1.1337 0.1604 1.1350 1.1280

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5487 0.1228 1.5521 1.5454 CAD/USD 1.3814 -0.0864 1.3845 1.3806