Inflační tlaky v americké ekonomice zkouškou pro tamní akcie. Coinbase však díky kryptoměnové vlně přidává 14 %

Americké akcie dnes při otevření trhu poklesly poté, co další vyšší než očekávaný údaj o inflaci podkopal argumenty pro snížení úrokových sazeb. Velkoobchodní ceny ve Spojených státech v lednu vzrostly, což je poslední známka toho, že některé inflační tlaky v ekonomice nadále zůstávají zvýšené. Ministerstvo práce dnes oznámilo, že jeho index cen výrobců, který sleduje inflaci předtím, než se dostane ke spotřebitelům, vzrostl od prosince do ledna o 0,3 % poté, co od listopadu do prosince klesl o -0,1 %. Měřeno meziročně, ceny výrobců v lednu vzrostly o mírných 0,9 %. Zdá se, že americká ekonomika zůstává příliš silná na to, abychom viděli první snížení sazeb ještě v první polovině roku.



Na tuto zprávu reagovaly i výnosy dluhopisů. Dvouleté výnosy, které jsou citlivější na blížící se kroky Fedu, vzrostly o devět bazických bodů na 4,66 %. Index S&P 500 zastavil sérii pěti týdnů růstu a americký dolar se posunul vpřed. Swapy v současné době zaceňují uvolnění politiky Fedu o 85 bazických bodů v letošním roce. Ještě před dvěma týdny se sázelo na snížení o zhruba 150 bazických bodů.



Akcie Coinbase (COIN) vzrostly o více než 14 % poté, co tato kryptoburza vykázala první čtvrtletní zisk za poslední dva roky. Dále pak cena akcií (AMAT) vyskočila o více než 9 %, když investoři uvítali známky oživení a pozitivní prognózu pro výrobce strojů pro čipy. Ne tak pozitivní vyhlídky jsou však v sektoru spotřebního zboží, a proto společnost (NKE) včera pozdě večer oznámila, že propouští přibližně 2 % svých zaměstnanců, tedy 1 600 lidí.



Silnější lednové maloobchodní tržby přinesly v pátek záblesk světla pro britskou ekonomiku, která se potýká s problémy, a podle některých ekonomů naznačují, že recese v zemi bude mít krátké trvání. Podle údajů Národního statistického úřadu se tržby oproti prosinci odrazily o 3,4 %, což představuje nejsilnější měsíční přírůstek od dubna 2021. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali mírnější růst o 1,5 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4526 0.3572 25.4983 25.3251 CZK/USD 23.6340 0.3951 23.7440 23.5270 HUF/EUR 389.4675 0.0619 389.9758 388.7621 PLN/EUR 4.3409 -0.0509 4.3494 4.3325

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6681 -0.6613 7.7250 7.6540 JPY/EUR 161.8700 0.2359 161.8970 161.4390 JPY/USD 150.3170 0.2671 150.6450 150.1420

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8560 0.1222 0.8566 0.8541 CHF/EUR 0.9488 0.0833 0.9503 0.9470 NOK/EUR 11.3333 -0.1652 11.3650 11.3135 SEK/EUR 11.2595 -0.0489 11.2843 11.2418 USD/EUR 1.0769 -0.0288 1.0780 1.0733

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5326 0.0131 1.5392 1.5312 CAD/USD 1.3485 0.1474 1.3510 1.3472