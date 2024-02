Investoři snížili sázky na poklesu sazeb Fedu, výnosy a dolar rostou

Investoři snížili sázky na to, že Federální rezervní systém začne v květnu snižovat úrokové sazby, poté co se inflace v USA v lednu snížila „pouze“ na 3,1 %. Po dnešním zveřejnění klesla pravděpodobnost snížení sazeb v květnu z 50 % na 30 %, zatímco šance na snížení sazeb v březnu byly téměř zcela eliminovány. Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 13 bazických bodů na 4,27 %. Odhady analytiků na meziroční růst spotřebitelských cen byly na úrovni 2,9 %.



Jádrová inflace, která se oprošťuje od volatilních cen potravin a energií, činila v lednu meziročně 3,9 %, tedy stejně jako v předchozím měsíci. K lednovým cenovým tlakům přispělo bydlení, pojištění vozidel a lékařská péče. Největší vliv na jádrovou inflaci mělo bydlení, jehož největší složkou jsou náklady na nájemné, které v lednu vzrostly o 0,6 %. Dnešní údaje ukázaly, že zatímco pokračující trend deflace u základního zboží pokračuje, inflace ve službách zůstává silná, mimo jiné díky nárůstu nákladů na zdravotní péči.



Odklad začátku cyklu snižování sazeb nepotěšil akcie. Akciový index S&P 500 po otevření burzy v New Yorku klesl o 1,4 %, zatímco technologický Nasdaq se propadl o více než 2 %. Dolar, jehož pohyb je ovlivňován změnami očekávaných sazeb, se po zveřejnění údajů o inflaci obchodoval o 0,6 % výše k euru těsně nad úrovní 1,07. Americký dolar také překonal hranici 150 JPY.



Co se korporátního kalendáře týče, tak společnost překonala očekávání Wall Street ohledně tržeb za čtvrté čtvrtletí, protože těží z vyšších cen výrobků a vysoké poptávky. Přestože společnost v posledních několika čtvrtletích zvyšovala ceny, spotřebitelé byli doposud ochotni utratit více dolarů za své oblíbené nápoje a občerstvení. To je v kontrastu s konkurenční , která minulý týden poprvé po 14 čtvrtletích vykázala pokles tržeb, protože její zvýšení cen vedlo k 4% poklesu objemu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3587 0.4500 25.3949 25.1721 CZK/USD 23.6635 0.9966 23.7145 23.3945 HUF/EUR 387.4927 0.1453 388.3100 386.1247 PLN/EUR 4.3400 0.6468 4.3448 4.3096

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7056 -0.5827 7.7626 7.6949 JPY/EUR 161.3220 0.2754 161.3700 160.3296 JPY/USD 150.5210 0.7902 150.5850 149.2110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8505 -0.3047 0.8552 0.8500 CHF/EUR 0.9499 0.6612 0.9511 0.9429 NOK/EUR 11.4172 0.8983 11.4219 11.2399 SEK/EUR 11.3295 1.0237 11.3351 11.2017 USD/EUR 1.0718 -0.5212 1.0795 1.0701

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5484 1.1134 1.5496 1.5305 CAD/USD 1.3551 0.7157 1.3577 1.3439