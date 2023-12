HSBC: Sazby v eurozóně už půjdou směrem dolů, ale pravděpodobně ne v první polovině příštího roku

Janet Henry z v reakci na poslední inflační čísla z eurozóny na Bloombergu uvedla, že si je poměrně jistá, že další pohyb sazeb zde bude směrem dolů. Tolik už ale nevěří, že pokles bude tak brzký, jak se domnívají trhy. Tedy že s 50% pravděpodobností přijde snížení sazeb v březnu. Podle ekonomky je spíše nepravděpodobné, že sazby půjdou v eurozóně dolů v první polovině příštího roku.



Opírá Henry svůj pohled na další posuny sazeb jen o predikovaný vývoj inflace, nebo podle ní může hrát roli i způsob uvažování vedení ECB? Ekonomka odpověděla, že důvod tkví prostě v tom, že inflace se stále nachází příliš vysoko. Jádrová inflace se totiž nadále pohybuje výrazně nad 3 %. sice pro následující měsíce očekává její pokles, „ale stále bude příliš vysoko a vedení ECB sleduje mzdový vývoj, který ukazuje na určitou tendenci k malé flexibilitě směrem dolů,“ dodala Henry.







Inflace se také drží nad cílem již několik let, a to ovlivňuje i uvažování ECB. Její vedení totiž vnímá zejména riziko vyšší inflace a jejího přestřelování směrem nahoru. K tomu může v případě potřeby začít sazby agresivně snižovat, což je ovšem podle ekonomky nyní nepravděpodobné. Na závěr tak shrnula, že inflace se pohybuje správným směrem, ale stále se nachází příliš vysoko.



Vývoji inflace se v jedné ze svých posledních analýz věnuje i Danske Bank. Podle ní momentálně trhy čekají, že sazby ECB se do konce roku 2024 dostanou na 2,75 %. Danske to ale považuje za přehnaná očekávání, její ekonomové předpovídají na konci příštího roku sazby na 3,25 % s tím, že jejich pokles by měl začít v červnu.



Následující tabulka ukazuje predikce Danske Bank, podle kterých by ekonomický růst eurozóny měl letos dosáhnout 0,5 % a příští rok 0,8 %. Následuje vývoj soukromé a veřejné spotřeby, investic, exportů a importů. Inflace by se příští rok měla snížit na 2,6 % a mzdový růst na 4,5 % s tím, že nezaměstnanost by měla příští rok dosáhnou 6,8 %:

mzdy nezaměstnanost" src="/Fotobank/425bf558-e274-42d1-9a9a-334ac180e011?width=500&height=157&action=Resize&position=Center" />



Zdroj: Bloomberg, Danske Bank