Ministr Habeck: Německá ekonomika letos vykáže růst jen o 0,2 procenta

Německá ekonomika letos podle aktualizovaného odhadu vlády vykáže růst jen o 0,2 procenta. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes oznámil spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Za důvody zhoršení výhledu označil hospodářské dopady války na Ukrajině a také pokles světového obchodu, na kterém německá ekonomika závisí. Ještě loni v říjnu vláda čekala na letošek růst o 1,3 procenta. Výraznější oživení německé ekonomiky nastane podle Habecka až v příštím roce, kdy by se hrubý domácí produkt (HDP) mohl zvýšit o jedno procento a kdy míra inflace podle odhadu klesne na dvě procenta.



"Nacházíme se v geopolitické krizi," řekl Habeck. "Úroveň světového obchodu, na kterém HDP Německa extrémně závisí, je nízká. Jsou znát dopady inflace a rovněž vzrostla úroveň úspor (obyvatel)," řekl ministr hospodářství o problémech, kterým německá ekonomika čelí.



Hned na úvod ministr řekl, že dopady souvisejí s invazí ruských vojsk na Ukrajinu před takřka dvěma roky. V této souvislosti upozornil, že německá vláda jako první krok musela zajistit zásobování země energiemi a ve druhém kroku stabilizovat ceny energií. "I to se podařilo, ačkoli musíme říct, že ještě nejsme na úrovni před válkou," řekl.



Jako řešení nynější složité hospodářské situace Německa vidí Habeck sérii opatření. "Musíme dělat víc, musíme urychlit reformy a musíme udržet a zlepšit konkurenceschopnost Německa ve světě," řekl.



Habeck zhoršení výhledu avizoval už před týdnem, kdy na řemeslnickém veletrhu v Lipsku prohlásil, že růstová očekávání jsou dramaticky špatná. "Takhle pokračovat nemůžeme," řekl tehdy. Zhoršený vývoj komentoval i ministr financí Christian Lindner, který situaci označil za nepříjemnou a za nebezpečnou ze sociálního hlediska.



Německý hospodářský institut Ifo už v lednu snížil odhad letošního růstu HDP na 0,9 procenta. Od loňského září, kdy institut na letošek počítal s růstem ekonomiky o 1,4 procenta, to bylo již druhé zhoršení. Za dva týdny Ifo zveřejní jarní prognózu, která zohlední i stávající problémy německé ekonomiky.



Špatné zprávy z německé ekonomiky znamenají problém i pro Českou republiku. Německo, které je největší ekonomikou v Evropě, je totiž největším obchodním partnerem Česka. Řada českých firem je navíc závislá i na výkonu německého hospodářství.