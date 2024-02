Čína vrší opatření, výsledky dnes důležitější než Fed

Čína dnes rostla, když se zintenzivňuje snaha úřadů podpořit trhy. V tisku se píše o schválené podpoře v hodnotě miliard dolarů pro developery ze strany státních fondů, které by měly kupovat jejich akcie. Navíc přísnější dohled by měl utlumit aktivitu na pákovaných produktech spekulujících na pokles. Akcie tak dostávají podporu i ze strany zavírání shortů.



Evropské akciové trhy zrána reagovaly na včerejší pokles Wall Street, ale situace se už zlepšila a většina hlavních indexů rychle klesat přestala. Pohybují se vesměs kolem včerejška, ovšem výjimkou je o 0,9 pct padající FTSE100. Americké futures naznačují mírný pokles při startu nového dne.

Výnosy dluhopisů ještě včera stihly korigovat svůj pokles, aby se následně během dnešního dopoledne stabilizovaly. Eurodolar vzdal snahy o další růst a stahuje se k 1,0800. Ropa navazuje na včerejšek a pokračuje dolů.

Odpoledne promluví bankéři z Fedu a večer bude zveřejněn zápis z posledního jednání jeho měnového výboru. Toto jednání však ničím nepřekvapilo, pozice Fedu je poměrně stabilní a tržní očekávání se s představami centrální banky do značné míry srovnala - start snižování sazeb trh nyní nejvíce předpokládá v červnu. Z tohoto důvodu by informace z Fedu neměly být pro trhy zásadní a pozornost se o to více stočí k firemním výsledkům.

Dnes dopoledne stihly zklamat některé evropské firmy, které lehce kazí sentiment na trzích. To hlavní ale přijde až po americkém závěru, kdy svá čísla a výhledy zveřejní Nvidia. Firma, která stojí v centru AI mánie a která zařídila třetinu letošního růstu indexu S&P500, včera zaváhala, když se přihlásily pochybnosti o naplnění vytyčených cílů. Až faktická čísla a nový výhled však ukáží, na co byli investoři nastaveni a jestli strmý růst ještě pokročí dál.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4090 0.0911 25.4094 25.3603 CZK/USD 23.5275 0.1831 23.5340 23.4555 HUF/EUR 388.1852 0.1283 388.4607 387.1345 PLN/EUR 4.3184 0.0659 4.3193 4.3091

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7634 -0.1363 7.7828 7.7575 JPY/EUR 162.0855 -0.0157 162.3762 161.9746 JPY/USD 150.0920 0.0880 150.1880 149.8540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.0146 0.8568 0.8557 CHF/EUR 0.9509 -0.2486 0.9539 0.9505 NOK/EUR 11.3453 0.1046 11.3627 11.3245 SEK/EUR 11.2170 0.1763 11.2224 11.1839 USD/EUR 1.0798 -0.1036 1.0819 1.0791

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5255 -0.1244 1.5274 1.5212 CAD/USD 1.3524 0.0152 1.3536 1.3505