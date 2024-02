Víkendář: Dělali to stejně jako Enron. Tak jsme je shortovali taky…

Na CNBC připomínají příběh Jima Chanose, který „jako první poukázal na to, že Enron je jen prázdnou schránkou.“ Tento investor se specializuje na tzv. krátké pozice, tedy sázky na pokles cen akcií. Enron byl podle něj jednou ze společností, jejíž akcie se staly předmětem technologické bubliny devadesátých let. Šlo sice o energetiku, ale energetiku virtuální, která podnikala s minimem reálných aktiv.



Chanos na CNBC hovořil o tom, že během nafukování technologické bubliny existovala řada firem, kterým se podařilo přesvědčit investory, že úplně změní zaběhnutý chod některých odvětví. Podle investora přitom trhy během období skepse kladou velký důraz na to, co firmy skutečně vydělávají, ale během období boomu se zaměřují spíše na příběhy. Takovým obdobím byla i technologická bublina a využívaly toho také společnosti jako Enron.



Chanos připomněl, že o Enronu se hovořilo v souvislosti se změnami účetních postupů, které schválil americký regulátor SEC. Po této změně, kterou investor považuje za „agresivní“, mohly společnosti vykazovat hodnotu některých svých aktiv na základě toho, co o ní říkaly jejich modely (tzv. mark to model). Týkalo se to například derivátů a jiných finančních instrumentů. Řada analytiků přitom v té době měla pro akcie Enronu doporučení kupovat a podle Chanose sice uznávali, že Enron je v určitém smyslu černou skřínkou, ale kladli důraz na opakovaná pozitivní překvapení na straně ziskovosti.



Chanos podle svých slov vykazovaným číslům u Enronu nevěřil, ale krátké pozice na této akcii otevřel zejména proto, že firma dosahovala návratnosti kapitálu pouze ve výši zhruba 6 %. I kdyby tedy jejich čísla týkající se návratnosti byla důvěryhodná, byla podle investora hodně nízko a příčinou byla prudce rostoucí rozvaha tažená nahoru aktivy souvisejícími s tradingem. Takový vývoj neospravedlňoval vysoké valuační násobky a záhy poté se začaly objevovat zprávy o odchodu některých členů vedení firmy. Podle Chanose to byl další výrazný negativní signál. Investor tak zvýšil své krátké pozice.



Příběh Enronu došel do další fáze ve chvíli, kdy začala cena jeho akcií padat a začalo se jednat o jeho převzetí společností Dynegy. Ta podle Chanose měla centrálu na stejné ulici jako Enron a její strategií bylo v podstatě Enron kopírovat. Investor vzpomínal na setkání ředitele Dynegy s analytiky, na kterém se hovořilo o plánovaném převzetí Enronu. Jeden z analytiků se tehdy zeptal, zda Dynegy nemá obavy z účetních praktik Enronu a toho, co se za nimi může skrývat. Ředitel Dynegy tehdy podle Chanose odpověděl, že obavy nemá, protože „Dynegy používá stejné metody“. Chanos na to reagoval s tím, že tedy otevřel krátké pozice i na akciích této firmy. Ty následně oslabily přibližně o 90 %.



Investor v souvislosti s uvedenými sázkami řekl, že se drží pravidla, podle kterého jedna pozice nesmí převýšit 5% podíl na hodnotě celého portfolia. Enron se mohl blížit této hranici, u Dynegy to mohla být 2 – 3 %. Celkově už tedy šlo o relativně významnou část portfolia. CNBC pak připomněla slova Warrena Buffetta, který hovořil o lákadlu krátkých pozic daném tím, že na trhu je řada předražených firem. Buffett ale dodal, že krátké pozice jsou velmi rizikové. Chanos k tomu uvedl, že rizika jsou zde dvojího typu – na úrovni celého trhu a na úrovni dané společnosti.



Na trhu přitom může být podle Chanose řada předražených firem, „problém ale je, že trhy většinou rostou.“ K tomu míní, že čím delší je růstový cyklus, o to více se investoři zaměřují na „příběh místo fundamentu“.



Zdroj: CNBC