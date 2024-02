Perly týdne: Nvidia roky před konkurencí, Mercedes s flexibilitou

Chris Rolland ze společnosti Susquehanna míní, že NVIDIA má před konkurencí náskok řadu let, ředitel Mercedesu hovoří o nutnosti udržet si flexibilitu při výrobě elektromobilů a vozů se spalovacími motory. BofA ukazuje svůj pohled na tržní bubliny a své predikce vývoje na americkém akciovém trhu.



NVIDIA nezklamala: Chris Rolland ze společnosti Susquehanna hodnotí čísla společnosti NVIDIA jako slušné a odpovídající tomu, co on čekal. Pokud by někdo skutečně chtěl hledat nedostatky, mohl by podle analytika poukazovat na provozní náklady. Nicméně on sám se domnívá, že NVIDIA by udělala hůř, pokud by na oblast umělé inteligence dávala spíše méně než více, takže Rolland sám výši nákladů jako negativum nevidí. A cena akcie by podle něj měla směřovat k 625 – 850 dolarům.



Na CNBC v souvislosti s touto akcií a její reakcí na zveřejněné výsledky poukazovali na to, k čemu mohou být zveřejňovaná čísla porovnávána. Na jednu stranu tu jsou totiž tzv. sell side analytici se svými doporučeními a odhady, které jsou pak ve svém průměru či mediánu prezentovány jako konsenzus. Na stranu druhou pak mají svá vlastní očekávání investoři, tudíž tzv. buy side strana. Rolland k tomu řekl, že podle něj jsou očekávání na této straně o něco výš než na straně analytiků.



Na otázku týkající se konkurence analytik uvedl, že podle něj se nedá v případě této společnosti hovořit o tom, že by její produkty byly komoditou. „Jde o vysoce specializovaný hardware spojený se softwarovým ekosystémem umělé inteligence“ a NVIDIA u něj nebude konkurovat cenou. Například AMD tak může mít podobný produkt na straně hardwaru, ale chybí mu softwarová část. Rolland proto míní, že po řadu let bude mít NVIDIA výsadní pozici, která se blíží monopolu.



NVIDIA má produkty, které svou specifikací nedovolují exporty do Číny. Na tento trh tedy kvůli vládním omezením společnost už přístup nemá. Analytik k tomu ale dodal, že firma má stále určitá omezení na straně kapacity své výrobní vertikály a přístup na čínský trh tudíž pro ni není výrazným problémem.



Bubliny historie a současnosti: v následujícím grafu ukazuje aktiva, která si podle ní prošla či prochází bublinovým vývojem. Nacházíme tu tedy například zlato na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, japonské akcie o deset let později nebo internetovou bublinu. V posledních letech se pak křivky výrazně zmnožily a BofA sem řadí bitcoin, akcie ve skupině FAANG a umělou inteligenci:





Zdroj: X





Index S&P 500 na 5200 bodech: ukazuje své aktuální predikce vývoje na americkém akciovém trhu spolu s předpověďmi zisků obchodovaných společností. Ty by podle ekonomů banky měly letos dosáhnout 241 dolarů na akcii a v roce příštím 256 dolarů na akcii. tak počítá, že na konci letošního roku by se trh měl obchodovat s poměrem cen k ziskům PE nad 20:





Zdroj: X



Mercedes a hodnota před objemy: Ředitel Mercedesu Ola Källenius hovořil na Bloombergu o tom, že pokud jeho firma bude dál produkovat tok hotovosti podobný tomu z minulých let, existuje potenciál pro zvýšení odkupů. Celkově pak firma podle jejího šéfa dává najevo, že je přátelská vůči investorům a bere jejich zájmy vážně. Rozhovor se následně stočil k výhledu pro celé odvětví včetně trhu s elektromobily.



Källenius považuje makroekonomické prostředí za výzvu, protože významná část globální ekonomiky čelí růstovému útlumu. Mercedes na to podle něj reaguje nabídkou nových modelů a snahou o dosažení „rovnováhy mezi cenou a objemem“. Na Bloombergu dodali, že u některých modelů ceny klesají a ředitel na to reagoval s tím, že míra konkurence je v celém odvětví velmi vysoká. Mercedes se ale chová „disciplinovaně a má na zřeteli hodnotu pro zákazníky“. Včetně toho, že ti by se měli „spolehnout na reziduální hodnotu těchto vozů“.



Automobilka tak podle jejího zástupce celkově upřednostňuje „hodnotu nad objemem“. K elektromobilitě pak řekl, že jde o změnu, která probíhá jednou za sto let a nedá se očekávat, že by šlo o přímou cestu. Do ní nebudou promlouvat jen automobilky a jejich vozy, ale i témata, jako je nabíjecí infrastruktura. Podle experta je tak nyní pro automobilku nejlepší, pokud je schopná ve svých továrnách vyrábět jak elektromobily, tak technologicky vyspělé vozy se spalovacími motory. Mercedes přitom tuto flexibilitu má.