Nasdaq 100 tentokrát umazal 0,4 %

Závěrečná obchodní seance osmého týdne letošního roku byla spíše doménou průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, který zakončil obchodní den v lehkém plusu.



Nicméně nejtvrdší muziku hrály opět akcie , která překonala hranici 800 USD za akcii, aby nakonec skončila v růstu 0,36 %. Dnes, kromě stanovení nových historických maxim na 823,94 USD, bylo očividnou výzvou pro analytiky, kteří se opět předháněli ve stanovování nových 12M cílových cen, kdy kupříkladu analytik společnosti Phillip Securities stanovil „cílovku“ na 970 USD.



Na rozdíl od včerejšího dne, kdy akcie AMD přidaly více jak 10 % a očividně byly ve vleku akcií , tak dnes konkurent z polovodičového sektoru umazal přes 2 %.



Akcie Block, tedy společnosti, která operuje jako digitální platební instituce, vzrostly oproti předešlému obchodnímu dni o téměř 17 %. Důvodem tohoto růstu byl report výsledků za předchozí kvartál a současně vylepšený výhled pro EBITDA za rok 2024, a to na necelých 2,63 mld. USD versus předchozí očekávání 2,4 mld. USD.



Opačný příběh prožily akcie Booking, které nechaly v trhu necelých 11 %. Booking poskytl slabší než očekávaný výhled pro cestovní rezervace, kterým na příklad neprospívá válečný konflikt na Středovýchodě.



Akcie, které se poměrně vydařeně vzpamatovaly z šoku zveřejnění špatných výsledků svého soka ze sektoru a přidaly za dva obchodní dny více jak 6 % jsou společnosti Crowdstrike. Firmu report čísel za 4Q teprve čeká, a to 5.3.2024. Odhady analytiků jsou postaveny pro zhruba 10% růst čistého zisku na akcii při tržbách, které by oproti 3Q měly být vyšší o cca. 8 %.



EUR/USD 1,0827, EUR/CZK 25,34, USD/CZK 23,41, WTI 76,54 USD/barel, Brent 81,60 USD/barel