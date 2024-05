Nové technologie si samy dláždí finanční cestu ke svému rozmachu

V ekonomice funguje řada kruhových referencí a spirál. Jednu z nich můžeme zřejmě pozorovat v souvislosti s neustále skloňovanými novými technologiemi.



Následující graf ukazuje vývoj finančních podmínek v americké ekonomice. Jak tu občas píšu, ta může postupem času ztrácet citlivost na sazby centrální banky, ale třeba podle výzkumu jí stále značně ovlivňují právě celkové finanční podmínky. Tedy dění na akciových trzích, výnosy vládních dluhopisů, kurz dolaru a v neposlední řadě rizikové spready na dluhopisech korporátních.



Sazby Fedu se již dlouhou řadu měsíců nemění, ale jak vidíme z grafu, u finančních podmínek to zdaleka neplatí. Jejich pohyb bývá často spojován s výhledem na další vývoj sazeb a monetární politiky – uvolnění podmínek může probíhat i díky pouhé vidině poklesu sazeb a naopak. Zároveň je ale zřejmé, že (i) již nějakou dobu prudce klesá očekávaný pokles sazeb v letošním roce a (ii) finanční podmínky po krátkém utažení opět míří směrem ke znatelné uvolněnosti. Sazby tedy evidentně nejsou vše:





Zdroj: X



Těžko říci, jak velkou váhu věnují FP v centrální bance. Nicméně prostá logika by napovídala, že uvolňování FP samo o sobě snižuje nutnost uvolnění samotné monetární politiky a naopak. V souvislosti s FP ještě ukážu druhý graf s rizikovými spready na korporátních obligacích s investičním ratingem. Ten mimo jiné ukazuje, že příběh rizikových prémií na dluhopisech (a zřejmě nejen na nich) není ani zdaleka jen příběhem „likvidity“ (viz i moje nedávná úvaha na toto téma). I nyní, když jsou sazby výrazně výš a likvidity (podle některých měřítek) výrazně méně, než před pár lety, jsou rizikové prémie mimořádně nízko. Což samozřejmě přispívá k oněm volným FP:





Zdroj: X



Je docela zřejmé, že vize a příběhy pojící se s potenciálem nových technologií zvyšují očekávaný růst zisků firemního sektoru. Tím zvedají ceny akcií a přes akciový trh uvolňují FP. Trochu hůře se vysvětluje případný vliv oněch příběhů na averzi k riziku a rizikové prémie (u akcií i dluhopisů). Pokud by existoval, pak by tyto vize uvolňovaly FP jak přes očekávaný růst, tak přes rizikové prémie. A tím si zvětšovaly prostor pro financování investic tyto vize naplňující.