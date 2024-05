ČSOB Index bydlení: Ceny domů, bytů i pozemků v Česku začínají opět růst. Už na nic nečekejte, radí experti

Situace na českém trhu bydlení se obrací, ceny bytů i rodinných domů se opět začínají zvyšovat a následují stejný trend u stavebních pozemků. Experti na hypotéky proto radí těm, kteří dosud s hypotékou otáleli kvůli vysokým úrokovým sazbám, aby už na nic nečekali. Opírají se mimo jiné o aktuální výsledky ČSOB Indexu bydlení, který dlouhodobě mapuje situaci na českém trhu s bydlením. V porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku zdražily byty o 0,3 procenta, rodinné domy o 1,1 procenta a pozemky o 0,7 procenta. Vývoj na trhu navíc ovlivňují i zlepšující se podmínky financování.



„Vývoj za první čtvrtletí 2024 potvrzuje, že období poklesu cen nemovitostí je definitivně za námi. Lidem, kteří uvažují nad pořízením vlastního bydlení, nelze v současné situaci doporučit nic jiného, než své rozhodnutí neodkládat. Podmínky financování se zlepšují a ceny nemovitostí v naprosté většině regionů už klesat nebudou, právě naopak. Navíc realitní trh v jarních měsících obecně oživuje, takže i z tohoto pohledu lze očekávat růst poptávky,“ říká Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.







Ceny bytů v Česku na začátku roku otočily několikaletý záporný trend a v mezičtvrtletním srovnání se změna poprvé dostala do kladných hodnot (+ 0,3 procent). Rodinné domy rostou nejvíce (+ 1,1 procent) a u pozemků (+0,7 procent), kde je největší poptávka, je nárůst cen nejvýraznější v ročním srovnání (+ 4 procenta).





Trh s byty: stabilizace a rostoucí zájem o rodinné bydlení



Ceny bytů jsou sice stále v průměru o 3,1 procenta nižší než před rokem, lze ale očekávat, že i tento ukazatel se ještě do konce roku dostane do plusových hodnot. Nejrychleji v současné době rostou ceny bytů v Olomouckém a Jihomoravském kraji a také v Praze. Pouze ve dvou krajích – v Pardubickém a Středočeském – byl ještě zaznamenán pokles cen, ale už jen velmi mírný.



Vývoj cen bytů





Na trhu novostaveb se cenová hladina stabilizovala, poskytování individuálních slev zákazníkům postupně ustupuje a naopak se u nových projektů objevují první nárůsty cen. Oživení poptávky na trhu s novými byty je nejzřetelnější v Praze a v Brně.



Nabídka starších bytů je také stabilní. Největší zájem je aktuálně o větší byty v kategorii rodinného bydlení, tedy 3+1 a 3+kk zejména v panelových domech, kde se naplno projevuje odložená poptávka po vlastním bydlení a rychleji rostou i ceny. Naopak malometrážní byty cenově stagnují, což ukazuje nedostupnost bydlení pro mladou generaci a přesun části zájemců do nájemního bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně zkrátila na 4,2 měsíce.



Oživení trhu bydlení je vidět i na meziročním nárůstu prodejů, který se ustálil na 17 procentech. Například v Ústeckém kraji, kde nižší ceny lákají zejména investory, ale vidíme ještě prudší nárůst prodejů přes 30 procent.





Rodinné domy: zájem o energeticky úsporné bydlení



Ceny rodinných domů stoupají už tři čtvrtletí po sobě a také meziroční změna se dostala do plusových hodnot.



Vývoj cen rodinných domů





Poptávka domácností po rodinných domech je značná, meziroční nárůst objemu prodejů dosahuje přes 30 procent. Oproti období let 2018 – 2022 se ale stále prodává méně domů, takže trh má pořád kam růst. Evidentní je i nezájem kupujících o energeticky náročné domy.



„Jednoznačně se projevuje dopad růstu cen energií, kdy se kupující víc než kdy dřív dívají na technický stav nemovitostí. Vybírají takové, které splňují standardy moderního bydlení z pohledu energetické, a tím pádem i ekonomické náročnosti. Udržitelnost podporujeme i my a klientům nabízíme širokou nabídku produktů na financování úsporného bydlení, ať už jde o hypotéky, půjčky nebo nezajištěné úvěry,” shrnuje Martin Vašek.



Nejvíc se na začátku roku stavěly rodinné domy ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Zřetelný je také pozitivní dopad stabilizace cen stavebních materiálů na náklady na výstavbu vlastního bydlení.





Pozemky: poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku



U pozemků vidíme stabilní růst, který meziročně dosáhl na 4 procenta a s ohledem na velkou poptávku dlouhodobě převyšující nabídku nelze v dohledné době očekávat obrat.



„S rostoucí cenou se zvyšuje zájem i o pozemky ve vzdálenějších lokalitách od velkých měst. Už dávno nejde jen o Středočeský kraj a okolí Brna. Nabídku navíc bohužel mnohdy brzdí zastaralé územní plány a nedostatečná infrastruktura,“ uvádí Martin Vašek.



Vývoj cen pozemků





Na cenu pozemků má vedle lokality největší vliv jejich velikost a tvar, vybavení inženýrskými sítěmi, dopravní dostupnost a občanská vybavenost v okolí. Dále pak orientace ke světovým stranám a svažitost terénu.





O ČSOB Indexu bydlení



ČSOB Index bydlení sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice od dubna 2011 a je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti skupiny ČSOB. Původně se nazýval HB Index, změna názvu souvisí se změnami směřujícími k vytvoření ucelené nabídky finančních služeb pod jednou střechou a se silným brandem ČSOB.



Skupina ČSOB je lídrem financování bydlení na českém trhu pokrývající se svojí nabídkou a týmem zkušených expertů všechny potřeby klientů ve všech regionech. Loni financovala nové bydlení 21 500 domácnostem, když poskytla hypotéky za 39 miliard korun a úvěry ze stavebního spoření za 7 miliard korun.