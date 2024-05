Aerolinky Wizz Air (+5 %) se po třech letech ztrát vrátily k celoročnímu zisku

Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air se po třech letech ztrát vrátila k zisku, zejména díky silné poptávce po cestování. Čistý zisk za finanční rok 2024, který skončil v březnu, činil 365,9 milionu eur (9,05 miliardy Kč). O rok dříve měl podnik ztrátu 535 milionů eur. Aerolinky to uvedly v dnešní výsledkové zprávě. Akcie firmy na londýnském trhu reagovaly na výsledky růstem o více než 5 %.



Celkové výnosy se zvýšily o 30,2 procenta na 5,1 miliardy eur. Společnost přepravila rekordních více než 62 milionů cestujících, což je o 21,4 procenta více než v předchozím fiskálním roce. Wizz Air začal létat před 20 lety a od té doby přepravil přes 390 milionů cestujících.



Aerolinky těží z trvale silné poptávky, i když se potýkají s problémy, jako je rušení letů kvůli konfliktu na Blízkém východě, kontrola motorů, kvůli které byla část její flotily odstavena z provozu, či přerušení řízení letového provozu. V aktuálním finančním roce management počítá s dalším růstem zisku, a to na 500 až 600 milionů eur. Výhled zdůvodňuje zájmem o lety, zvláště v letních měsících. Lidé totiž po pandemii upřednostňují výdaje na dovolenou.



"Při vstupu do finančního roku 2025 zůstává poptávka po letecké dopravě silná a v nejbližší době se nebude snižovat, což podporuje prostředí vyšších výnosů, neboť kapacita v celém odvětví zůstává omezená," uvedl generální ředitel József Váradi.



Společnost Wizz Air funguje od roku 2004, v současnosti létá do více než 200 destinací zhruba v 50 zemích. Na konci uplynulého fiskálního roku měla 208 letadel Airbus.