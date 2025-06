IATA zhoršila výhled zisku aerolinek na letošní rok kvůli obchodnímu napětí

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) mírně zhoršilo prognózu zisku leteckého sektoru pro letošní rok na 36 miliard USD (asi 788 miliard Kč) z prosincových 36,6 miliardy USD. Důvodem je obchodní napětí a klesající důvěra spotřebitelů. Sdružení také kritizovalo zpoždění dodávek letadel, které brání růstovým plánům aerolinek, a označilo je za nepřijatelné.



I pro zhoršení prognózy však výsledky budou lepší než loni, kdy zisk činil 32,4 miliardy USD. Meziroční růst podpoří nižší ceny ropy a rekordní počty cestujících.



Generální ředitel IATA Willie Walsh uvedl, že zisk 36 miliard USD je sice významný, ale odpovídá pouhým 7,2 USD na cestujícího za jeden let. Aerolinky tak budou moci vytvořit jen malou rezervu pro případné budoucí výkyvy v poptávce nebo nové daně.



Tržby aerolinek by se měly zvýšit ve srovnání s loňským rokem o 1,3 procenta díky vysoké zaměstnanosti a zpomalení inflace. Letecké společnosti si však budou muset ještě chvíli počkat na dosažení hranice jednoho bilionu USD, protože IATA snížila předchozí prognózu pro celé odvětví o 2,1 procenta na 979 miliard USD. Údaj je však stále rekordní.



Trumpova rozsáhlá cla vyvolala obavy z ekonomického zpomalení a omezila volitelné výdaje, což přimělo řadu spotřebitelů, zejména ve Spojených státech, k odložení nebo omezení cestovních plánů. Zpoždění dodávek letadel pak omezilo schopnost leteckých společností uspokojit rostoucí poptávku po cestování v určitých regionech a zároveň zvýšilo provozní náklady, protože dopravci musejí udržovat v provozu starší letadla nebo platit více za ubývající počet dostupných náhradních dílů.



Celkové výdaje odvětví by měly letos činit 913 miliard USD, což je o jedno procento více než loni. V prosinci ale IATA čekala náklady až 940 miliard USD. Ke snížení výhledu přispěly nižší ceny pohonných hmot, které pomáhají kompenzovat vyšší náklady na údržbu letadel. Walsh varoval, že kvůli vyšším nákladům zřejmě zdraží letenky, napsala agentura Reuters.



IATA také předpovídá, že tržby z nákladní dopravy letos klesnou o 4,7 procenta na 142 miliard USD. Hlavní podíl na tom budou mít nižší ekonomický růst a protekcionistická opatření omezující obchod, včetně cel.