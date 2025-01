FT: Čínské aerolinky rychle expandují v Evropě, mohou levněji létat přes Rusko

Tři největší letecké společnosti v Číně, nad nimiž má kontrolu vláda v Pekingu, rychle expandují na evropském trhu. Využívají toho, že mohou na trasách mezi Evropou a Čínou využívat nejkratší cesty přes Rusko, zatímco evropským dopravcům ve využití stejné cesty brání sankce. Napsal to dnes britský list Financial Times (FT). Sankce jsou výsledkem sporu mezi západními státy a Ruskem kvůli válce na Ukrajině.



Západní dopravci omezili přímé lety do Číny a například aerolinky Scandinavian Airlines, , British Airways a Virgin Atlantic se loni rozhodly některé lety do pevninské Číny úplně zrušit. Zdůvodňují to právě dopadem sankcí, kvůli nimž jsou čínští rivalové schopni nabídnout cestujícím cenově výhodnější letenky.



Moskva zakázala většině evropských leteckých společností vstup do ruského vzdušného prostoru v roce 2022. Reagovala tak na sankce, které západní státy uvalily na Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu z února téhož roku. Výsledkem je, že evropským aerolinkám trvá cesta do Číny déle, když musejí oblétávat Rusko, nemluvě o vyšších nákladech na palivo.



"Evropští dopravci prostě nejsou konkurenceschopní,“ řekl David Yu, který se na New York University v Šanghaji specializuje na odvětví letecké dopravy. Tři největší čínské aerolinky - Air China, China Eastern a China Southern - ale navzdory posílení letů pořád hlásí ztráty. Jejich souhrnná přepravní kapacita mezi Čínou a západní Evropou přitom loni v říjnu byla proti stejnému měsíci v roce 2019 vyšší o 18 procent, upozornil analytik společnosti DBS Jason Sum.



Uvedené tři čínské aerolinky za devět měsíců loňského roku ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 prudce zvýšily pravidelné lety do Británie, Španělska a do Itálie. Poradenská společnost Ishka uvádí, že jde o nárůst o 25 až 45 procent. Analytik švýcarské banky Eric Lin pak upozornil, že čínští dopravci jsou schopni také nabídnout na trasách mezi Čínou a západní Evropou letenky o pět až 35 procent levněji než jejich evropští rivalové.



Evropské aerolinky si na problémy se sankcemi a na nemožnost létat nad ruským územím stěžovaly už loni v říjnu. Vyzvaly proto Evropskou komisi (EK) k většímu úsilí o zajištění rovných podmínek v tomto odvětví. Šéf největší německé letecké společnosti Carsten Spohr na tiskové konferenci vedoucích představitelů evropského sektoru letecké dopravy v Bruselu tehdy uvedl, že k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže by se mělo požadovat, aby se Rusku vyhýbaly všechny lety do Evropy.



Letecké společnosti ze Spojených států u americké vlády prosadily, aby udržela přísný limit počtu přímých zpátečních letů do Číny, a tím zastavila další pokusy čínských aerolinek expandovat na americkém trhu.



Šéfové západních leteckých společností při soukromých rozhovorech zpochybňují úroveň poptávky po cestování s čínskými aerolinkami a někteří si také myslí, že tak rychlá expanze je pro čínské letecké společnosti ztrátová. Analytici pak upozorňují, že ve hře je i politická motivace, a poukazují na to, že Peking usnadňuje bezvízové pobyty, aby nalákal turisty zpět do Číny.



"Ekonomika v Číně klesá, cestovní ruch ještě není zpět a obchod se pořád ještě zotavuje," cituje FT jednoho z čínských manažerů z odvětví letecké dopravy. Turistiku ochromily zejména dopady pandemie covidu-19. "Musíte posílit konektivitu, aby do Číny proudilo víc lidí," dodal.



Hlavní čínští dopravci také posilují lety na Blízký východ, zejména v důsledku expanze obchodní aktivity mezi největší asijskou ekonomikou a regionem Perského zálivu. Čína prohlubuje ekonomické vazby také se Saúdskou Arábií. Letecké spojení mezi Čínou a touto částí světa se za pět let zvýšilo o desítky až stovky procent, uvádí společnost Ishka.