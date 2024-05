ČEZ: Rozhodčí tribunál ICC zakázal ruskému Gazpromu vést v Rusku soud proti ČEZ

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) podle energetické společnosti zakázal ruskému Gazpromu pokračovat v soudním řízení proti české firmě v Rusku. Důvodem je to, že spor firem má výhradně řešit mezinárodní arbitráž. ČTK to dnes večer sdělil mluvčí Ladislav Kříž.ČEZ loni v únoru zahájil proti Gazpromu v Ženevě arbitrážní řízení z důvodu krácení dohodnutých dodávek plynu, od ruského podniku žádá náhradu škody za více než miliardu korun . Ruská plynárenská společnost letos v dubnu požádala ruský arbitrážní soud, aby zakázal české společnosti pokračovat v řízení u mezinárodního arbitrážního soudu. Situace kolem obchodu s plynem se zkomplikovala, když ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí."Společnost požádala Tribunál ICC o vydání předběžného opatření, které by zakázalo Gazpromu pokračovat v tomto ruském soudním řízení. Tribunál naší žádosti vyhověl, a tím potvrdil, že spory mezi uvedenými společnostmi se mají řešit v arbitráži u ICC, nikoli před ruskými soudy," řekl Kříž.Upozornil na to, že Gazprom je vázán rozhodčí doložkou, kterou v minulosti s českou firmou uzavřel. "Podle ní se veškeré spory mezi společnostmi a Gazprom související s dodávkami plynu budou řešit v arbitráži u ICC," podotkl Kříž.Ostrou fázi arbitráže vůči ruskému Gazpromu zahájil v závěru loňského roku, kdy tříčlennému tribunálu v Ženevě zaslal své odůvodnění žaloby včetně znaleckých posudků.Gazprom letos u ruského soudu kromě české firmy zažaloval také Západoslovenskou energetiku (ZSE) a rakouskou . Arbitrážní soud v Petrohradě následně zakázal rakouské i slovenské firmě vést arbitrážní řízení proti ruskému plynárenskému podniku mimo Rusko. k rozhodnutí ruského soudu uvedla, že považuje tamní řízení za nelegitimní a že neuznává Petrohrad jako místo soudní příslušnosti. Žalobu proti má petrohradský soud řešit v pátek.Šéf společnosti Daniel Beneš v minulosti uvedl, že ruská energetická válka proti Evropě začala už předloni zhruba rok před invazí na Ukrajinu. Rusko podle něj nenápadně přestalo dodávat plyn, úroveň naplněnosti zásobníků klesala. Už dříve tak označil mezinárodní arbitráž za jediný možný krok.