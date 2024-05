Trumpovy soudy trhy nezajímají, vyšší inflace jim škodí

Mediální vody dnes rozvířil rozsudek nad bývalým americkým prezidentem Trumpem, ale finanční trhy na takové zprávy skoro nereagují. Celá kauza je v principu dost bizarní: Trump z románku s herečkou vyrobil trestný čin tím, že falšoval dokumenty, aby jí za mlčenlivost zaplatil z peněz na volební kampaň. Asi nejde tolik o závažnost činu jako spíše o potvrzení charakteru odsouzeného, ale efekt na voliče asi nebude velký. A vypadá to, že byznys, který Trumpa dosud podporoval, se kolem něj ještě více semkl. Jednak je tu příslib nižších daní pro vysoko příjmové skupiny, ale pragmatický přístup zároveň velí nebýt na druhé straně, kdyby Trump nakonec vyhrál volby, což je stále dost pravděpodobné.



Důležitým tržním tématem jsou nadále úrokové sazby, ke kterým se přidala kondice ekonomiky. Včera sice výnosy dluhopisů vydatně klesaly, ale Wall Street to nahoru nepomohlo. Do hry zřejmě vstoupily obavy, zda zpomalující ekonomika přece jen nemůže znamenat problém. Dnes ovšem výnosy obracejí znovu nahoru, a to s přispěním vyšší inflace v eurozóně. Předběžná květnová data ukázala zrychlení meziročního růstu cen na 2,6 z 2,4 procenta, v případě jádrové inflace dokonce na 2,9 z 2,7 pct. Oba údaje přitom překonávají očekávání, která například počítala se stagnující jádrovou inflací.

Evropské výnosy se vracejí ke včerejším maximům, efekt se trochu přenáší i do zámoří. Euro posiluje na 1,0845. Vliv na akcie není při evropském obchodování příliš velký, ale určitě je pohyb dluhopisového trhu bude během dne omezovat v rozletu. Zatím je obchodování smíšené a klíčové indexy se nacházejí nedaleko včerejšího závěru. Americké futures jsou pár desetin procenta v záporu.

O dalším směru může odpoledne rozhodnout report o osobních příjmech a výdajích v zámoří. Jednak půjde o statistiku naznačující kondici spotřebitele, ale podstatnější část se týká opět cen. Deflátor osobní spotřeby, zvláště ten jádrový, se sleduje hlavně díky tomu, že ho preferuje Fed. Na druhou stranu jsou to teprve dubnová čísla, kterým předcházely jiné cenové statistiky (CPI, PPI, dovozní ceny), a půjde tedy spíše o zpřesnění obrázku o inflaci. Nic se ale nemění na tom, že překvapení směrem vzhůru by zvláště za současné situace bylo přijato s nelibostí. Doplněním pak na závěr týdne bude index aktivity v oblasti Chicaga, který pro změnu naznačí kondici průmyslu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7329 0.0009 24.7773 24.7125 CZK/USD 22.8000 -0.1183 22.8965 22.7945 HUF/EUR 388.7750 -0.0563 390.0687 388.5491 PLN/EUR 4.2642 -0.3698 4.2839 4.2626

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8149 0.1193 7.8162 7.7887 JPY/EUR 170.6560 0.4849 170.7128 169.4567 JPY/USD 157.3310 0.3530 157.3620 156.7930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8524 0.1716 0.8530 0.8501 CHF/EUR 0.9829 0.4512 0.9835 0.9769 NOK/EUR 11.4019 -0.2105 11.4257 11.3898 SEK/EUR 11.4447 -0.3220 11.4864 11.4392 USD/EUR 1.0847 0.1260 1.0849 1.0811

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5042 -0.2255 1.5092 1.5043 CAD/USD 1.3647 -0.2518 1.3690 1.3646