Aktuální dividendové příležitosti podle zkušené investorky

Dividendové investování bylo vždy součástí více než 40-leté kariéry Nancy Tengler. Její strategie se však nezaměřuje pouze na akcie, kterým rostou dividendy. Dívá se také na relativní dividendový výnos nebo na výnos akcií vzhledem k jejich vlastní historii a trhu, vysvětlila.



„To, co je na tom tak důležité, je, že společnosti stanovují dividendu jako součást toho, co si myslí, že je dlouhodobě udržitelná síla zisku,“ uvedla Tengler, generální ředitelka a hlavní investiční ředitelka společnosti Laffer Tengler Investments a autorka knihy „The Women's Guide to Successful Investing”. "Pro nás je to opravdu spolehlivý způsob, jak získat přístup k tomu, co si vedení a představenstvo myslí," dodala. "A je to mnohem spolehlivější než výhled na odhady zisků analytiků."



Příkladem toho je Walmart, řekla. V únoru tento maloobchodní řetězec oznámil zvýšení dividendy o 9 %, což představuje už 51. rok zvýšení dividendy v řadě. Historicky Walmart zhruba v posledním desetiletí zvyšuje svou dividendu pouze o 1 cent ročně, uvedla. "To nám říká, že management má silný názor na potenciální růst zisků," dodala Tengler, která v té době již vlastnila akcie Walmartu. "Proto jsme ho přidali do našeho holdingu a skutečně další čtvrtletí - toto poslední - vyšlo a vypadá zatraceně dobře."



Při investování do jmen vyplácejících své zisky fungují akcie i dividendy jako zajištění proti inflaci, domnívá se. "Toto je strategie tažného koně. A měla by být jádrem každého portfolia,“ řekla. "Je to kvůli síle sčítání dividend a růstu dividend." Kromě toho, pokud výnos stoupne z důvodu, že má společnost problém, dostanete zaplaceno, abyste počkali, dokud se to nevyřeší, řekla.

Přesto se drží daleko od nejvýnosnějšího decilu dividendových akcií. U nich je obvykle výnos vysoký, protože se akcie prodávají nebo proto, že existují obavy, že se dividenda sníží, vysvětlila. Dává přednost druhému a třetímu decilu, který podle ní fungují lépe.



Zde jsou některé z jejích nejlepších tipů, včetně starých ekonomických společností, které se zaměřily na digitalizaci, cloud computing, generativní umělou inteligenci a cloud:



Walmart



Nejenže Walmart nedávno zvýšil svou výplatu dividend, ale také investoval do technologií a zlepšil kvalitu svých obchodů, uvedla Tengler. "Walmart přijal všechny druhy změn. Brzy zařadil digitalizaci, ve svém reklamním podnikání používá generativní umělou inteligenci. Zapojuje robotiku," řekla. Navíc jeho e-commerce roste a společnost přitahuje zákazníky z vyšší třídy, dodala.

Walmart aktuálně vynáší 1,3 % a akcie za poslední rok vzrostly o více než 33 %.







Dalším z jejích oblíbených finančních jmen je . I když za posledních 12 měsíců vzrostly tyto akcie zhruba o 40 %, stále je považuje za atraktivní na základě relativního výnosu. Dividendový výnos této akcie je 1,2 % a za posledních pět let rostla výplata ročně o 10,5 %, zdůraznila. Kromě toho nasazuje umělou inteligenci a používá ji ke zlepšení odhalování podvodů, doplnila Tengler.



Mladší generace si také osvojuje firemní platinové karty vyšší třídy a další produkty. Spotřebitelé z řad miléniálů a Gen Z tvořili v prvním čtvrtletí více než 60 % celosvětových akvizic nových spotřebitelských účtů, uvedl na dubnovém konferenčním hovoru American Express generální ředitel Stephen Squeri. "Uvědomili jsme si, že jít po mileniálech a Gen Z bylo pro nás klíčové," dodal Squeri v dubnovém rozhovoru s Jimem Cramerem z CNBC. "U mileniálů a Gen Z jsme si uvědomili, že chtějí mít přístup, chtějí zážitky, chtějí zvláštní privilegia."

Zákazníci navíc bývají ve skupině s vyššími příjmy. "Prodlení a poplatky jsou zde mnohem nižší než u běžných společností vydávajících kreditní karty," řekla Tengler. "To se nám líbí z krátkodobého i dlouhodobého hlediska."





Carrier Global



Dalším jménem na jejím seznamu je Carrier Global, který má dividendový výnos 1,2 %. Tato společnost, která se zaměřuje na klimatická a energetická řešení, zvyšovala v posledních třech letech svou dividendu o 23 % ročně, uvedla. Carrier Global je připravena svézt se na vlně umělé inteligence, protože se budují datová centra a tato společnost poskytuje ventilace a klimatizace, řekla.



Podnikání v tomto segmentu na trhu datových center vzroste v roce 2027 na 15 až 20 miliard USD z přibližně 7 miliard USD v roce 2023, uvedl generální ředitel David Gitlin na dubnovém konferenčním hovoru Carrier Global. „Umělá inteligence dnes tvoří asi 20 % zátěže typického datového centra a někteří naši zákazníci předpokládají, že se toto procento v příštích několika letech zvýší na 80 %, což podnítí obrovskou poptávku po síti a zvýší potřebu diferencovaných ventilací, klimatizací a řídicích řešení,“ řekl.



Carrier Global za posledních 12 měsíců vzrostl o 41 %.





Alphabet



A konečně novým přírůstkem do portfolia Tengler je společnost Alphabet, kterou již vlastnila ve svém růstovém portfoliu. Tento technologický gigant v dubnu schválil svou vůbec první dividendu, takže nemá historii růstu dividend. Přesto má společnost prostředky na zvýšení svých výplat – a ona si myslí, že právě to se stane. "Jedná se o jméno, které je v mnoha ohledech podceňováno a oni jako společnost tak trochu vyrostli," domnívá se Tengler. „Vzali v úvahu náklady. Začali propouštět a racionalizovat podnikání.“



Alphabet za poslední rok vzrostl o 38 % a aktuálně má dividendový výnos 0,5 %.





Zdroj: CNBC