Víkendář: Podle Kaplana by Fed udělal maximálně taktickou chybu, v ekonomice jsou inflační i dezinflační tlaky

Ani červenec není pravděpodobně měsícem, kdy by americká centrální banka mohla snižovat sazby. V úvahu to přichází nejdříve v září, pokud by předtím u inflace přišlo po řadu měsíců zlepšení. Pro CNBC to uvedl bývalý člen vedení Fedu Robert Kaplan, který nyní pracuje v .



Fed bude podle ekonoma „udržovat flexibilitu“ a z jeho strany mohou zaznívat i jestřábí hlasy. K tomu dodal, že pokud by byl stále členem vedení centrální banky, „věnoval by se spíše risk managementu než predikcím.“ V rámci zvažování různých rizik je pak mimo jiné nutno brát v úvahu možnost, že by Fed snížil sazby, což by přineslo další uvolnění finančních podmínek a posílení poptávky. Platí přitom, že „další pohyb sazeb je pravděpodobně dolů, načasování není jisté.“



Na to, aby souhlasil s poklesem sazeb v září, by Kaplan podle svých slov musel vidět v následujících měsících pokles celkové inflace měřené indexem výdajů na osobní spotřebu. Nestačilo by mu tedy, kdyby inflace na této úrovni nerostla, musela by mířit směrem dolů. Nejde ani tak o to, kam by se inflace musela dostat, jako o její jasnou trajektorii. K tomu Kaplan připomněl, že v ekonomice je znatelná fiskální stimulace a celkově silná poptávka. Již dříve přitom poukazoval na to, že právě fiskální politika může přispívat k vyšším inflačním tlakům.



Ekonom považuje za inflační i přechod z globalizace do deglobalizace, přesouvání výroby zpět do USA a také transformaci energetiky. K tomu se přidávají zmíněné rozpočtové deficity a proti tomu všemu stojí restriktivní monetární politika, která se snaží inflační tlaky snižovat. „Jakou roli v tom všem může hrát umělá inteligence a nové technologie?“ Na tuto otázku Kaplan odpověděl, že v ekonomice jsou vedle zmíněných inflačních tlaků dvě dezinflační síly. První z nich je zvýšená imigrace, které zvyšuje nabídku na trhu práce. Druhou mohou být současné vysoké investice do nových technologií v případě, že povedou k růstu produktivity. K potenciálu nových technologií ekonom dodal, že tu existují velké naděje, bude ale třeba vidět i jejich naplňování.



Je možné, že Fed bude se snižováním sazeb příliš váhat tak, jako příliš váhal s jejich zvyšováním v době vysoké inflace? Kaplan míní, že pokud by k takovému zpoždění došlo, bude tomu tak v rozsahu jednoho či dvou zasedání FOMC. Zpoždění v utahování politiky přitom už před pár lety odhadoval na dvacet měsíců. Jinak řečeno, tehdy centrální banka udělala strategickou chybu. Pokud by chybovala nyní, půjde podle experta spíše o chybu taktickou. „Neobávám se tak o monetární politiku, myslím, že Fed to udělá dobře. Spíše bych se obával o fiskální excesy,“ zakončil ekonom.



Zdroj: CNBC