Britská krize ve Francii? Klesne inflace? A nakolik Fed sleví z dřívějších plánů?

Na finančních trzích se nadále částečně řeší evropská politika a momentálně se pozornost stáčí k určité přípravě na budoucí vládu Národního sdružení ve Francii. V jeho programu se na jednu stranu může trhům líbit příslib nižších daní, ale tomu neodpovídá střídmější výdajová stránka. Naopak, třeba snížení věku pro odchod do důchodu by rozpočtu dalo velkou ránu. Dluhopisový trh větří nebezpečí a ministr financí Le Maire varuje před britským scénářem.

Plán premiérky Trussové a ministra Kwartenga zhruba před dvěma lety vedl k výprodejům giltů a málem položil britské důchodové fondy právě kvůli extrémním dopadům na rozpočet.

Evropské akcie se ale dnes dopoledne vymaňují z tlaku a rostou, a to včetně francouzského trhu. Americké futures jsou jen těsně v zeleném. Dluhopisové výnosy včera klesly, načež se dnes konsolidují. Eurodolar přestal nabírat ztráty a vrací se k 1,0750.

Investoři se zaměřují hlavně na druhé dvě otázky z nadpisu. Z nich se bude nejprve řešit americká inflace, a tedy otázka, jestli jádrový index opět aspoň trochu zpomalí. S posunem na konsensuálních 3,5 pct meziročně by trhy měly být spokojené, s větším poklesem by se pozitivní dopad zvýraznil. Přihlížet se bude samozřejmě i ke struktuře a celkovému indexu, od nějž se čeká udržení 3,4procentního meziročního tempa.

Data o inflaci se už nestihnou projevit v nové prognóze Fedu, která bude prezentována dnes večer po konci zasedání jeho měnového výboru. Samotný výhled inflace na letošní rok bude muset stoupnout a klíčovou otázkou je, jaká trajektorie sazeb bude podle bankéřů odpovídající. Aktuálně mají naplánovaný pokles sazeb na 4,6 procenta, což se ale velmi pravděpodobně nestane. Trh balancuje mezi jedním a dvěma sníženími do konce roku, někteří bankéři asi naznačí dokonce stabilní sazby. Kde ale skončí medián? Podobně asi pár "cutů" zmizí i z výhledu pro příští rok.

Předseda Powell následně bude moci zhodnotit ekonomický vývoj, a to včetně posledních čísel z trhu práce či dnešní inflace. Měl by konstatovat pomalejší uvolňování politiky oproti dřívějším představám, ale jinak si podle nás nebude slovně nijak zužovat prostor. To znamená, že zůstane u pravděpodobného snížení někdy později během roku, a to bez bližšího náznaku načasování, s návazností na aktuální data a při otevřených jiných možnostech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6780 -0.1728 24.7359 24.6667 CZK/USD 22.9530 -0.2586 23.0345 22.9430 HUF/EUR 394.7748 -0.0746 395.5105 393.6452 PLN/EUR 4.3368 -0.0890 4.3423 4.3315

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7924 0.0860 7.7953 7.7803 JPY/EUR 169.1360 0.2074 169.1745 168.6581 JPY/USD 157.3155 0.1283 157.3570 157.0475

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8432 0.0071 0.8435 0.8423 CHF/EUR 0.9642 0.0099 0.9644 0.9635 NOK/EUR 11.4664 -0.2544 11.4956 11.4614 SEK/EUR 11.2514 -0.0906 11.2718 11.2461 USD/EUR 1.0751 0.0838 1.0756 1.0735

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5122 -0.0925 1.5156 1.5102 CAD/USD 1.3750 -0.0509 1.3761 1.3741