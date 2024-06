Rozbřesk: Tuzemská inflace opětovně zvolnila

Po překvapivě vyšší dubnové inflaci došlo v květnu k jejímu zvolnění z 2,9 % na 2,6 %. V meziročním srovnání tak inflace zaostala za očekáváním trhu (2,8 %), oproti našemu odhadu byla nižší o desetinu procentního bodu. ČNB ve své jarní prognóze očekávala růst spotřebitelských cen o 2,5 %.



V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu viditelně poklesly ceny pohonných hmot, které na totemech čerpacích stanic reagují na levnější ropu a slabší dolar. V souladu s týdenními daty došlo v květnu ke stabilizaci potravinové inflace, jež v dubnu prudce vzrostla a měla hlavní podíl na překvapivě vyšší celkové inflaci. Podobně stagnovaly náklady spojené s bydlením, včetně cen energií. V rámci jádrové složky pak došlo k mírnému poklesu cen rekreace a kultury, zatímco v pohostinství a hoteliérství se nadále lehce zdražovalo.



Právě pohled do struktury inflace je pro centrální banku zásadní. Celkové číslo v sobě totiž stále zahrnuje dva rozdílné příběhy. Na jedné straně relativně svižně zvolňující inflaci zboží (meziročně +0,9 %), na druhé pak nadále vysoké a setrvačné cenové tlaky v sektoru služeb (+5,3 %), ať již jde o inflaci v pohostinství a hoteliérství (+7,8 %) nebo cestovním ruchu (+4,4 %). Jinak řečeno, inflace ve službách je pro tuzemské centrální bankéře důležitým proinflačním rizikem, a to zvláště s ohledem na napjatý trh práce a probíhající oživení spotřebitelské poptávky.



Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem inflace, která by se v průběhu léta měla znovu dostat do blízkosti 2% inflačního cíle. Ve zbývající části roku očekáváme její postupný vzestup z titulu méně příznivé srovnávací základny, nicméně i tak celková inflace zůstane v tolerančním pásmu ČNB. V celoročním úhrnu odhadujeme průměrnou inflaci na úrovni 2,5 %.



Z pohledu ČNB je celkové vyznění inflačních čísel neutrální. Stabilizace inflace po překvapivém zvýšení v dubnu je dobrou zprávou, stejně jako zvolnění momenta jádrové inflace. Struktura spotřebitelské inflace však nadále ukazuje na rizika pro desinflační proces. V kombinaci s rychlejším růstem mezd a přehodnocením výhledu na vývoj úrokových sazeb v zahraničí směrem nahoru se na červnovém zasedání otevírají ČNB dveře pro zvolnění tempa snižování sazeb na 25 bazických bodů.





*** TRHY ***



Koruna

Nižší než očekávaná inflace poslala českou korunu nad 24,70 EUR/CZK. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub hodnotil včera na ČT inflační čísla jako uspokojivá a otevírající dveře pro další pokles úrokových sazeb. Směrem k červnovému zasedání očekává debatu o rozsahu snížení sazeb - zatímco svižně rostoucí mzdy hovoří pro 25bps, tak silnější koruna (oproti prognóze) je argumentem pro razantnější krok směrem dolů.

Dnes bude koruna ve vleku dění na americkém trhu, resp. důležitých inflačních čísel a zasedání Fedu. Pokud by americká centrální banka překvapila jestřábím způsobem (zejména změna dot plots), koruna by mohla zůstat pod tlakem a otestovat úrovně 24,80-24,90 EUR/CZK.



Eurodolar

Zobchodovat dnešní seanci na eurodolaru nebude triviální. Ve hře nebude nic menšího než americká inflace za květen a zasedání Fedu.

Pokud jde o inflaci, tak každá desetinka nahoru či dolů bude hrát roli. Naše odhady jsou přesně na tržním konsensu, takže je těžké se nějak vymezit, ale zásadnější bude sledovat výsledek jádrové inflace (odhad 0,3 % meziměsíčně, 3,5 % meziročně).

Co se týká večerního zasedání Fedu, tak zde se sice sazby měnit nebudou, ale ve hře bude velmi důležitá nová kvartální prognóza. A zatímco makrodata zůstanou v prognóze plus mínus nezměněna, tak odhadovaná trajektorie sazeb (DOT Plots), musí doznat změn. Z původních tří redukcí pro letošek zůstanou jen dvě anebo dokonce jen jedno. A právě tento údaj může být pro eurodolar kritický, neboť zde je trh na vážkách. Zatímco jedno snížení o 25bps bude jasně jestřábí signál (a tudíž negativní pro eurodolar), tak agregovaná redukce o 50bps bude signálem holubičím (a tudíž pro eurodolar býčí impuls).



Akcie

Americké akciové trhy vstoupily do včerejšího dne poklesem, ale v průběhu dne postupně otáčely, aby nakonec zavřely smíšeně. Zatímco index Dow Jones zavřel v červených číslech, technologicky laděný Nasdaq 100 již druhým dnem v řadě slušně rostl. Index S&P 500 nakonec posílil o 0,27 % na 5375 bodů, což znamenalo závěr na nových historických maximech. Index S&P 500 si připsal minimální růst navzdory tomu, že přibližně dvě třetiny akcií z tohoto indexu skončilo ve ztrátě. O zisky tohoto indexu se nejvyšší měrou postaraly akcie Apple, které vzrostly přibližně o 7 %, a poprvé v historii zavřely nad hranicí 200 USD. Akcie Nvidia oslabily po úctyhodné sedmitýdenní sérii růstů, během které posílily o bezmála 60 %.