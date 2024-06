Německým automobilkám se daří hůře než konkurenci, zjistili analytici

Světové automobilové koncerny zvýšily na začátku roku jak tržby, tak zisk. Naproti tomu německým automobilkám , a Mercedes-Benz se v prvním čtvrtletí dařilo hůře než zahraniční konkurenci. Podle agentury DPA to dnes uvedla poradenská společnost EY. Dobrá není ani celková situace v odvětví.



"S poklesem prodeje o 1,7 procenta a propadem zisku o čtvrtinu si tři německé automobilky vedly celkově výrazně hůře než většina jejich konkurentů," uvedla EY.



Společnosti , a Mercedes-Benz vykázaly dohromady tržby v objemu přibližně 148 miliard eur (3,7 bilionu Kč), což je ale stále druhá nejvyšší hodnota za první čtvrtletí za dobu, co se tato studie zpracovává. Pro účely analýzy vyhodnotila EY údaje 16 největších světových výrobců automobilů. Průzkum se provádí od roku 2011.



Měřeno ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl obrat všech zahrnutých automobilových výrobců v prvním čtvrtletí o 3,9 procenta přibližně na 493 miliard eur. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) činil 33,8 miliardy eur, což bylo o 0,7 procenta více než před rokem.



Díky růstu zisku o zhruba 87 procent a růstu tržeb o 17 procent se dařilo zejména automobilkám z Japonska. Stál za tím pokračující pokles hodnoty jenu, který zlevňuje japonské výrobky v zahraničí a vede ke kurzovým ziskům.



Ziskovost se mírně snížila. Průměrná marže EBIT, která vyjadřuje poměr provozního zisku k tržbám, činila 7,4 procenta. Nejziskovějším výrobcem automobilů byla Kia s 13,1 procenta. Jihokorejci vedou žebříček před (11,1 procenta) a Mercedesem (10,8 procenta). Ještě loni byl nejziskovějším koncernem Mercedes, a to před italsko-americkou automobilovou skupinou Stellantis. Marže výrobce elektromobilů klesla proti předchozímu roku z 11,4 na 5,5 procenta.



Podle Constantina Galla, který se v EY zaměřuje na trh s automobily, se situace v automobilovém průmyslu zhoršuje. "V prvním čtvrtletí prodej nových automobilů předních výrobců mírně klesl, přičemž poptávka se ani zdaleka neblíží předpandemické úrovni,“ citovala ho DPA. Od ledna do března výrobci prodali přibližně 15,5 milionu automobilů, což je přibližně o tři miliony vozů méně než v prvním čtvrtletí roku 2019.



Gall se domnívá, že je rychlé zotavení v současné době v nedohlednu. Ekonomika slábne, geopolitické napětí a války způsobují v mnoha regionech velkou nejistotu. "Navíc nejasný vývoj elektromobility vše zpomaluje: prodej elektromobilů je zklamáním jak v Evropě, tak v USA,“ říká. Otázka, které technologie převládnou, se zdá být opět poměrně otevřená, což znamená, že automobilový průmysl bude muset investovat do několika typů pohonu souběžně.



Čínský trh s automobily, který je největší na světě, se přitom vyvíjí obtížně, alespoň pro západní výrobce. "Domácí dodavatelé získávají podíl na trhu, zejména v segmentu elektrických vozů. Konkurence je nelítostná,“ uvedl Gall. Zatímco v Evropě automobilky zvýšily prodej aut o tři procenta a v USA téměř o šest procent, v Číně zaznamenaly dvouprocentní pokles. Němečtí výrobci ale vykázali v Číně mírný nárůst. V prvním čtvrtletí měla tato země na jejich celosvětovém prodeji nových automobilů podíl 33,2 procenta, uvádí EY.