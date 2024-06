Fed nemění sazby a avizuje jedno snížení sazeb letos a pět do konce roku 2025. S dolarem zahýbala už spotřebitelská inflace

Americká centrální banka Fed v souladu s většinovým očekáváním trhů ponechala klíčovou úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,25 – 5,5 % a naznačila, že do konce roku se očekává pouze jedno snížení sazeb, které může přijít směrem k závěru roku, do konce roku 2025 pak pět. Už po odpoledních datech o spotřebitelské inflaci se většinové očekávání pohybu sazeb Fedu trhem posunulo letos na jedno snížení o 25 bps v listopadu.

"Budeme potřebovat vidět další dobré údaje, abychom posílili naši důvěru, že se inflace trvale pohybuje směrem ke dvěma procentům," řekl na tiskové konferenci šéf Fedu Jerome Powell. Projekce jednotlivých představitelů Fedu ohledně vývoje úroků jsou různé, osm jich letos předpokládá dvě snížení, sedm jedno snížení a čtyři žádné. Na čem se ale podle Powella všichni shodují je, že harmonogram snižování bude záviset na datech.

Nové prognózy zveřejněné po dvoudenním zasedání tento týden naznačovaly jen mírný optimismus, že inflace zůstává na cestě zpět k cíli Fedu 2 %, což umožní určité uvolnění politiky později v tomto roce. "Inflace se za poslední rok zmírnila, ale zůstává zvýšená," stojí v prohlášení po schůzce, které odpovídá jazyku z minulého prohlášení. V jediné podstatné změně následovalo nové prohlášení: „V posledních měsících došlo k mírnému dalšímu pokroku směrem k inflačnímu cíli Výboru ve výši 2 %.“ Předchozí rétorikou Fedu zde bylo, že nedošlo k dostatečnému pokroku ve vývoji inflace.

Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed ve svém ostře sledovaném grafu očekávaného vývoje sazeb naznačil jejich agresivnější cestu snižování v roce 2025 se čtyřmi očekávanými sníženími o celý procentní bod, oproti dosud komunikovaným třem. Tento výhled je „přesunem“ z dosavadním očekávání pro letošek.

Pro období do roku 2025 nyní výbor vidí celkem pět škrtů o celkem 1,25 procentních bodů, což je pokles ze šesti v březnu. Dohromady to skládá obraz jednoho snížení sazeb o 25 bps později letos a čtyř v následujícím roce, rovněž vždy o 25 bps.

Pokud se tato projekce udrží a naplní, do konce příštího roku by referenční sazba federálních fondů zůstala na 4,1 %, což je o 0,2 procentního bodu více než konstatoval březnový výhled.

K dalšímu významnému vývoji došlo u projekce dlouhodobé „rovnovážné“ úrokové sazby, v podstatě úrovně, která růst ani nepodporuje, ani neomezuje. Zde dochází na růst očekávání na 2,8 % z 2,6 %.

V souhrnu ekonomických projekcí Fedu dále vidíme zvýšený výhled inflace na rok 2024 na 2,6 % nebo 2,8 % bez potravin a energií. Obě projekce jsou o 0,2 procentního bodu vyšší než v březnu.

Podle nové projekce Fedu by ekonomika v letošním roce měla růst mírně nad 2,1 procenta, a to navzdory pomalejšímu růstu v prvním čtvrtletí. Míra nezaměstnanosti má zůstat celý rok na současných čtyřech procentech.



"Poslední ukazatele naznačují, že ekonomická aktivita nadále expanduje solidním tempem. Přírůstky pracovních míst zůstávají silné a míra nezaměstnanosti zůstává nízká," uvedl Fed

Fedem preferovaným měřítkem inflace je cenový index výdajů na osobní spotřebu ministerstva obchodu, který za duben vykázal příslušné hodnoty 2,7 % a 2,8 %. Fed se více zaměřuje na jádrovou inflaci jako na lepší dlouhodobý ukazatel. Ten naznačuje návrat inflace k 2% cíli, ale až v roce 2026.

Rozhodnutí a aktualizované výhledy Fedu přicházejí do okamžiku, kdy investoři očekávají, že Fed začne polevovat se sazbami poté, co je zvýšil postupně na nejvyšší úroveň za posledních 23 let.

Sazba federálních fondů, která bankám stanovuje náklady na výpůjčky a promítá se do mnoha spotřebitelských dluhových produktů, je tedy nadále cílena v rozmezí 5,25 % až 5,5 %, což je výsledkem postupně 11 zvýšení sazeb mezi březnem 2022 a červencem roku 2023.

Dříve v rámci dneška, než došlo na rozhodnutí Fedu, zveřejnil Bureau of Labor Statistics index spotřebitelských cen za květen. Zpráva ukázala, že inflace meziměsíčně stagnovala, zatímco meziroční míra mírně klesla na 3,3 %.

To je hodnota stále výrazně nad 2% cílem Fedu, ale také výrazně pod inflačním vrcholem těsně nad 9 %, zaznamenaným téměř před dvěma lety. Jádrový ukazatel bez cen potravin a energií byl na úrovni 0,2 %, respektive 3,4 %.

V prvním čtvrtletí roku 2024 americký HDP rostl pouze anualizovaným tempem 1,3 %. Duben a květen byly pro data smíšené.Údaje o inflaci však byly stejně odolné a centrálním bankéřům dělaly problémy.

S americkým dolarem dnes zamávala zejména právě data o vývoji spotřebitelských cen. Při denním nominálním minimu 1,0735 dle dat Patria.cz ustoupil na páru s eurem až na 1,0854 EURCZK, aktuálně jej vidíme s +0,8 % u hladiny 1,0830 EURCZK.

Rok začal tím, že trhy očekávaly rázné tempo snižování sazeb, které však nakonec zmařila lepkavá inflace a prohlášení představitelů Fedu, že nejsou přesvědčeni o tom, že inflace se přesvědčivě vrací k cíli.

