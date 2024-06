Munster z Deepwater: Apple nemá moc nad svou budoucností v oblasti AI

Gene Munster z Deepwater Asset Management hovořil na CNBC o tom, že společnost v podstatě nemá moc nad svou budoucností v oblasti umělé inteligence (AI). Podle CNBC tento investor nikdy u akcií Applu „nehodil ručník do ringu“, titul přitom v posledních dnech připisuje výrazné zisky. Munster k tomu řekl, že firma byla pozadu za společnostmi, které se začaly brzy věnovat tématu umělé inteligence. Má ale jedno velmi přínosné aktivum. Tím je „2,2 miliardy aktivních přístrojů“. Jeho hodnota by se měla projevovat i v případě AI.



Munster míní, že by měl být schopen díky umělé inteligenci „zlepšit Siri“, a to díky oznámené spolupráci se společností OpenAI. To by pak Applu mělo dávat prostor pro opětovný růst. Tento potenciál podle investora stojí i za současným růstem ceny akcií Applu. Na straně hardwaru se pak někdy v roce 2025 dá čekat nový druh čipů, který bude podporovat malé jazykové modely. Čipy by se pak mohly stát konkurenční výhodou této společnosti.



Stane se tedy významným hráčem na poli AI? Munster na tuto otázku odpověděl, že uvedená technologie neposune firmu k 30% růstu, uvažovat se dá o 25% růstu taženému tím, jak budou koneční uživatelé pracovat s umělou inteligencí. Pro je tento růst velkým přínosem. Ale „jde evidentně o jinou diskusi, než jaká se vede u společností jako Meta, Google a evidentně také NVIDIA,“ dodal expert. S tím, že „na straně používání produktů Applu půjde o velký krok dopředu“.





U Siri došlo podle investora k postupnému opadnutí zájmu uživatelů produktů Applu. Nyní se používá „maximálně na dotazy: Kolik je hodin či jaká je venku teplota?“ Umělá inteligence by to ale mohla změnit. Munster poukázal na to, že Siri může být aktivní na většině přístrojů od Applu a je dobrým nástrojem, jak přinést AI až ke konečnému uživateli. „Lidé jí dají ještě jednu šanci,“ míní investor a podle něj tentokrát se Siri skutečně uspěje a pohled na ni se výrazně změní.



Stane se opět jednou z nejpopulárnějších akcií? Podle investora ano, a to právě díky tomu, kde všude může použít AI. K tomu dodal to, co bylo zmíněno v úvodu: nemá příliš velkou kontrolu nad svou AI budoucností. Podle Munstera je na tom podobně , proti nim stojí zmíněná dvojka Meta a Google. Jinak řečeno, strategie firem jako do značné míry závisí na tom, s čím přijdou firmy jiné, včetně OpenAI.



Zdroj: CNBC