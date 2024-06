Evropské akcie otáčí prudce dolů, Amerika se zatím drží

Po včerejším zasedání Fedu už do hry na finančních trzích vstupují méně zásadní události. Nedá se však říci, že by investoři zůstali úplně bez inspirace. Doznívá výrazně pozitivní efekt výsledků Broadcomu a v případě Tesly investoři pozitivně reagují na náznaky, že by mohlo projít schválení masivní odměny pro Elona Muska.

Data o amerických výrobních cenách překvapila směrem dolů ještě více než předchozí spotřebitelská inflace. A počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v zámoří stoupl nad očekávání. V tomto případě je ovšem otázkou, jestli 242 tisíc už přece jen není moc, aby šlo jen o mírné ochlazování trhu práce. Do toho se stále projevují obavy z politického vývoje ve Francii, tamní dluhopisy jsou opět pod tlakem a riziko velkého nárůstu dluhu po volbách investorům evidentně není lhostejné.

Přestože celkově vidíme převahu pozitivních zpráv, na akciových trzích to podle toho moc nevypadá. Těsně v plusu se drží Nasdaq , zatímco S&P500 se nachází mírně v záporu. Evropské burzy nabírají během dne stále větší ztráty a smazaly už včerejší zisky, které jim přinesla americká inflace. CAC40 klesá o více než 2 procenta. Americké dluhopisy zareagovaly na data a sledujeme zde pokles výnosů asi o 5 bps. Eurodolar klesá na 1,0765.

Koruna dnes ztrácí hlavně vůči postupujícímu dolaru - opět se blíží 23,00. Trochu ale slábne také na páru s eurem, když ČNB znovu naznačila zpomalení poklesu úrokových sazeb. Guvernér Michl řekl, že pro jednání na konci června je možností snížení o 25 nebo 50 bps, po červnu ale bude centrální banka "velice opatrná".

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7017 0.1659 24.7423 24.6545 CZK/USD 22.9565 0.6533 22.9665 22.8000 HUF/EUR 396.6314 0.4476 397.7600 394.5172 PLN/EUR 4.3487 0.3635 4.3520 4.3279

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8048 -0.2992 7.8452 7.8010 JPY/EUR 168.8490 -0.2793 170.1839 168.7350 JPY/USD 156.8995 0.1785 157.3100 156.6150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8433 -0.1504 0.8459 0.8432 CHF/EUR 0.9626 -0.4551 0.9687 0.9619 NOK/EUR 11.4628 0.2484 11.4810 11.4055 SEK/EUR 11.2739 0.4361 11.2783 11.2049 USD/EUR 1.0762 -0.4514 1.0817 1.0757

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5061 0.3598 1.5078 1.4979 CAD/USD 1.3751 0.2252 1.3767 1.3716