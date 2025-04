Čína od čtvrtka zvýší odvetné clo na dovoz z USA na 84 procent

Čína od čtvrtka zvýší odvetné clo na dovoz ze Spojených států ze 34 na 84 procent. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo financí, informují tiskové agentury. Jde o reakci na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po předchozí odvetě Pekingu na čínský dovoz uvalil další přirážku ve výši 50 procent. Celkové clo na dovoz z Číny do USA tak ode dneška činí 104 procent.



Ministerstvo obchodu v Pekingu v úterním sdělení uvedlo, že Čína bude proti obchodní válce bojovat "až do konce". Vláda už také intervenovala na kapitálových trzích, aby podpořila důvěru investorů zvýšením nákupů akcií prostřednictvím státem podporovaných fondů, uvedl hongkongský server South China Morning Post.



"Čína bude pevně hájit své zájmy, mnohostranný obchodní systém a mezinárodní hospodářský řád," uvedlo už dříve v prohlášení čínské ministerstvo obchodu.



Čína ve středu kvůli americkým clům oficiálně zahájila spor u Světové obchodní organizace (WTO). Peking tvrdí, že Spojené státy postupují v rozporu s pravidly volného obchodu. Čína je také přesvědčena, že Washington porušuje závazky, které vyplývají ze všeobecné dohody o clech a dalších ujednání.



V případě Číny je sazba nového recipročního cla 34 procent. Americký prezident Donald Trump však v reakci na čínskou odvetu - clo rovněž ve výši 34 procent - dnešním dnem zavedl další clo ve výši 50 procent.



Čínské ministerstvo obchodu už minulý týden vyzvalo Washington, aby cla okamžitě zrušil a případné spory řešil dialogem s obchodními partnery. Americká politika podle Pekingu ohrožuje složitě získanou rovnováhu dosaženou za léta mnohostranných obchodních jednání.