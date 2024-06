Analýza: Cla na čínské elektromobily ohrozí snahu Evropy snižovat emise CO2

Dodatečná prozatímní cla, která chce Evropská unie zavést na dovoz elektromobilů z Číny, by mohla zpomalit dosažení cíle sedmadvacítky výrazně snížit emise CO2. Opatření totiž sníží dostupnost bateriových automobilů, aniž by zabránilo v zaplavení trhu čínskými produkty. Dospěla k tomu analýza, kterou ve středu zveřejnila nizozemská banka ING.



Plán zakázat prodej nových vozů se spalovacím motorem od roku 2035 se podle autorů i bez nového opatření potýkal se zásadními překážkami. Podíl bateriových elektromobilů na trhu s novými automobily například podle dnešního sdělení Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) v květnu klesl na 12,5 procenta z dubnových 13,8 procenta.



"Dodatečné poplatky za dovoz čínských elektromobilů by mohly dostupnost většího množství cenově dostupnějších modelů v Evropě ještě více oddálit," píší analytici banky. A dodávají, že elektromobily jsou pro průměrného spotřebitele v EU stále příliš drahé.



Například nový elektromobil MG4 od čínské automobilky SAIC vyjde německého spotřebitele na 34.900 eur (téměř 870.000 Kč), zatímco v Číně stejný vůz vyjde na 109.800 jüanů (350.000 Kč). Nicméně i více než dvojnásobná pořizovací cena čínského modelu v Německu je výrazně pod průměrem EU, kde většina prodávaných elektromobilů stále patří do kategorie prémiových vozů.



"Na cenově dostupnější elektromobily stále čeká velká skupina soukromých spotřebitelů. Nová opatření nepomůžou ani podpoře stále pomalého nárůstu přijímání elektromobilů, ani snaze vyrovnat podmínky pořízení elektromobilů s vozy se spalovacími motory," dodali autoři. Pokud se cena ještě zvýší, nástup elektromobilů se podle nich ještě více zpomalí.



Nová cla přitom podle analýzy ani nezabrání zaplavení unijního trhu čínskými bateriovými vozy. Dovoz elektromobilů do EU v loňském roce vzrostl o 90 procent, přičemž 54 procent tohoto importu pocházelo z Číny. "Většina vývozu elektromobilů z Číny pochází od západních automobilek, včetně Tesly a , které Čínu využívají jako své výrobní místo," uvedli analytici.



Postupně ale roste podíl cenově dostupnějších čínských značek. Cla sice růst jejich zastoupení na trhu zpomalí, ale rozhodně ho podle autorů nezastaví. "Vzhledem k vysokým maržím, které mohou dosahovat 40 až 50 procent, mají stále prostor snižovat ceny," domnívají se.



Evropská komise (EK) zkoumala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují unijní trh při dovozu elektromobilů. Po osmiměsíčním vyšetřování EK 12. června oznámila, že od 4. července zavede prozatímní dodatečná cla. Ke standardnímu desetiprocentnímu poplatku se tak ještě přičte přirážka, která by v případě čínské automobilky BYD činila 17,4 procenta, u automobilky Geely 20 procent a u automobilky SAIC pak 38,1 procenta.



Částka stanoveného cla se v EU bude lišit podle toho, nakolik automobilky s EK spolupracují na vyšetřování dopadu subvencí, které čínská vláda poskytuje výrobcům elektromobilů a které podle EK deformují unijní trh. Na výši cla bude mít vliv i výše dotací, které čínské firmy dostávají.