OECD: Globální ekonomika může zpomalit, projeví se vyšší sazby

Světovou ekonomiku čeká zpomalení, protože zvyšování úrokových sazeb zatěžuje aktivitu a pandemické oživení v Číně zklamává. Podle nejnovějších prognóz OECD se růst po letošní již "podprůměrné" expanzi ve výši 3 % v roce 2024 zpomalí na 2,7 %. S výjimkou roku 2020, kdy udeřil Covid, by to znamenalo nejslabší roční expanzi od globální finanční krize.

Organizace se sídlem v Paříži navíc upozornila, že rizika její prognózy jsou spíše negativní, protože minulé zvýšení sazeb by mohlo mít silnější dopad, než se očekávalo, a inflace by mohla přetrvávat, což by vyžadovalo další zpřísnění měnové politiky. Čínské problémy označila za "klíčové riziko" pro produkci na celém světě.



"Po silnějším než očekávaném začátku roku 2023, kterému pomohly nižší ceny energií a opětovné otevření Číny, se očekává, že globální růst se zmírní," uvedla OECD. "Dopad přísnější měnové politiky je stále viditelnější, podnikatelská a spotřebitelská důvěra se snížila a oživení v Číně se vytratilo."

Zdroj: Bloomberg

Chmurné vyhlídky budou testovat centrální bankéře, protože efekt jejich dosavadního boje s inflací se nadále promítá do ekonomiky a politici se obávají, že aktivita je utlumena. Evropská centrální banka minulý týden přinesla desáté zvýšení úrokových sazeb v řadě, ačkoli signalizovala, že vrcholu již možná bylo dosaženo. Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu ponechá sazby beze změny.



OECD varovala před rozvolněním měnové politiky ve chvíli, kdy růst jádrových cen zůstává v mnoha zemích tvrdohlavý, i když hlavní ukazatele míří dolů. Podle ní existuje omezený prostor pro jakékoli snížení sazeb "až do roku 2024".

"Měnová politika musí zůstat restriktivní, dokud se neobjeví jasné známky toho, že základní inflační tlaky trvale polevily," uvedla OECD.



V rámci výhledů pro jednotlivé regiony a země OECD snížila své prognózy růstu eurozóny pro letošní a příští rok a předpověděla, že v Německu dojde v roce 2023 k poklesu o 0,2 %, což z něj dělá jedinou zemi G-20 s výjimkou Argentiny, která zaznamená pokles. Expanze ve Spojených státech bude sice silnější, než se předpokládalo v červnu, ale v roce 2024 zpomalí na 1,3 % z 2,2 % v roce 2023.



Zhoršení růstu bylo obzvláště výrazné pro Čínu, jejíž produkce se v příštím roce zvýší o méně než 5 % v důsledku utlumené domácí poptávky a strukturálního napětí na nemovitostním trhu. OECD uvedla, že prostor pro účinnou politickou podporu v Číně může být také omezenější než v minulosti.

Organizace varovala před tím, aby vlády zasahovaly do růstu dodatečnými výdaji. Místo toho uvedla, že podpora by měla být omezena, aby si vlády ponechaly prostor pro budoucí investiční výzvy a aby se zabránilo zvyšování inflace, kterou chtějí centrální banky omezit.

