Akcie pokračují vzhůru, zatímco dluhopisům se před daty nedaří

Po úvodním přešlapování se včera Wall Street nakonec vydala slušně vzhůru a jak S&P500, tak Nasdaq Comp. zdolaly kulaté hranice 5500, resp. 18000 bodů. Z Fedu sice přišly mírně holubičí komentáře, ale na druhou stranu vyšla nepříznivá data v podobě počtu otevřených pracovních pozic i inflace v eurozóně. Makro tedy mohlo hrát svou roli, ale zřejmě ne velkou. Ani dluhopisy, které by na něj měly reagovat především, se na včerejších zprávách podstatně nezvedaly.

Dnes každopádně navazuje Evropa, kde hlavní akciové indexy dopoledne stoupají. Italský FTSE MIB je procento v zeleném, francouzský CAC40 roste o 0,7 pct. Americké futures pak zatím naznačují nerozhodnost před zahájením další seance.

Na přísun firemních výsledků si ještě týden počkáme, ale makro kalendář na dnešek je poměrně bohatý. Vyjde zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru. Očekávaných 165 tis. za červen je sice nad květnovým výsledkem, ale zapadá do sestupného trendu, o jehož udržení je trh poměrně pevně přesvědčený. Podobně ani očekávaný drobný nárůst počtu žádostí o dávky v nezaměstnanosti by neznamenal podstatné odchýlení od trendu a investory by nevystrašil.

Zajímavé informace dodá později zpráva ISM ze sektoru služeb. Tyto průzkumy naznačují dvourychlostní americkou ekonomiku, v rámci níž jsou právě služby tahounem. Report se ale nebude sledovat jen kvůli celkové aktivitě, protože důležitá je i indikace o nabírání pracovníků či cenových tlacích, kterým firmy čelí. Večer pak soubor dnešních informací doplní ještě zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu.

Evropské dluhopisové výnosy dopoledne lehce stoupají, americké jsou prakticky bez pohybu. Eurodolaru se podařilo zvednout na 1,0760. Slušný odraz vzhůru předvádí zlato, které se vyhouplo o procento výš a míří k 2350 USD. Za zmínku pak stojí také kurz japonského jenu, který se po překonání psychologických 160 dostává na 161,80 za dolar. Poměrně rychlý vzestup kurzu podle ministerstva financí vykazuje známky spekulativních aktivit. To je však pouze mírné prohlášení. Absence tvrdší slovní či přímé intervence tak pouze povzbuzuje odvahu spekulantů proti jenu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1934 0.4123 25.2002 25.1150 CZK/USD 23.4110 0.2612 23.4355 23.3590 HUF/EUR 394.7162 -0.0238 395.4497 394.4300 PLN/EUR 4.3045 -0.1979 4.3106 4.3007

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8273 0.1851 7.8294 7.8084 JPY/EUR 174.1090 0.3455 174.1890 173.4576 JPY/USD 161.7855 0.1914 161.9440 161.7360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8474 0.0395 0.8479 0.8465 CHF/EUR 0.9726 0.1442 0.9733 0.9709 NOK/EUR 11.4518 -0.1295 11.4791 11.4482 SEK/EUR 11.3662 0.0216 11.3777 11.3576 USD/EUR 1.0761 0.1507 1.0764 1.0736

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4972 -0.1800 1.5007 1.4958 CAD/USD 1.3676 -0.0267 1.3687 1.3668