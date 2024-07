Rozbřesk: Ochlazování amerického trhu práce je během na dlouhou trať, Koruna dále slábne do blízkosti 25,20 EUR/CZK

Šéf Fedu J. Powell si včera v portugalské Sintře pochvaloval, že trh práce přiměřeně ochlazuje a že se děje přesně to, co američtí centrální bankéři chtějí. No uvidíme, neboť prakticky ve stejný okamžik, kdy Powell vyjadřoval svoji spokojenost s makro vývojem, přišla data (tzv. JOLTS), která vyslala poněkud rozporuplné signály.



Jeden z velmi sledovaných ukazatelů - počet otevřených (a tedy neobsazených) pracovních pozic - totiž v květnu vzrostl a udržel se nad číslem 8 milionů. Nejedná se sice o nic dramatického, ale přesto je toto číslo známkou toho, že cesta k rovnováze bude na americkém trhu práce poměrně trnitá a dlouhá. Na druhou stranu je pravdou i to, že na včerejší JOLTS se lze dívat i přes jiné ukazatele - jako například na počet otevřených pozic versus počet nezaměstnaných (který stagnoval na hodnotě 1,22) či na procento, jež vyjadřuje relativní počet těch (z celkové zaměstnanosti), kteří dobrovolně opustili pracovní místo s cílem najít si lepší (tento ukazatel aktuálně stagnuje na hodnotě 2,2, což je dokonce mírně nižší hodnota, než byla pozorována před covidem).



JOLTS a s nimi související ukazatele jsou jistě velmi důležité, ale první pátek v měsíci přicházejí ještě důležitější data z trhu práce. Těmi jsou tzv. payrolls a s nimi přicházející doprovodné statistiky, jako je např. míra nezaměstnanosti. A právě v pátek (kdy u nás bude svátek) se z pohledu amerických dat může lámat chleba. Až dosud byly letos payrolls, neboli přírůstky nových pracovních míst, velmi silné a mimo jiné i díky tomu, že nezvykle velký počet nových zaměstnanců nabíral veřejný sektor. My, vzhledem k tomu, že se týdenní data z trhu práce v posledním období mírně zhoršila, sázíme na spíše podprůměrný výsledek payrolls. Nechme se však překvapit - konec konců mnohé již dnes odpoledne může napovědět výsledek předskokana payrolls neboli ADP reportu (jde o počty nových míst v privátním sektoru), přičemž velmi poučný může být i index ISM podnikatelské nálady v amerických službách.





*** TRHY ***



Koruna

Aniž by přicházela důležitá kurzotvorná čísla, koruna zůstává pod tlakem a slábne vstříc 25,20 EUR/CZK. Dnes bude zveřejněn květnový výsledek maloobchodních tržeb, který by měl potvrdil oživení spotřebitelské poptávky. Jinak bude zbytek týdne v zajetí nižších zobchodovaných objemů, což jak se zdá, koruně příliš nevyhovuje. Z našeho pohledu bude pro českou měnu zásadní, jak globálními trhy zahýbe politika - ať již zítřejší volby ve Velké Británii, tak hlavně druhé kolo francouzských prezidentských voleb o víkendu.



Eurodolar

Volatilita eurodolaru klesá s tím, jak se po prvním kole francouzských voleb zvyšuje apetit po riziku. Poměrně důležitá data (inflace v eurozóně a JOLTS report v USA) měla na trh jen omezený vliv. Jediným povzbuzením pro eurodolar se tak včera staly výroky šéfa Fedu Powella, které si trh vyložil jako lehce holubičí.

Dnešek - zejména pak odpoledne a večer - by mohl být zajímavý, neboť budou na programu jak důležitá americká data (ADP, ISM ve službách), tak komunikace centrálních bank (bude pokračovat slet ECB v Sintře a bude zveřejněn zápis z posledního jednání Fedu).