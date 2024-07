Nasdaq 100 uzavřel obchodování na nových maximech

Středeční zkrácená obchodní seance z důvodu zítřejšího Dne nezávislosti byla v pozitivním duchu, a to především díky známkám ochlazujícího se trhu práce, který mohl dát investorům naději k zářijovému počátku snižování základní úrokové sazby v USA.



Dle reportu ADP se zaměstnanost v soukromém sektoru v šestém měsíci změnila méně, než bylo očekávání trhu (+150.000 vs +165.000) a současně byl údaj za červen nižší než květnová data. Pokračující žádosti o dávku v nezaměstnanosti, tedy pravidelní týdenní report doručil čísla v rámci konsensu, přesněji 238.000 vs 235.000 odhad trhu.



Nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq 100 , který přidal 0,9 % a uzavřel obchodování na nových historických maximech. Sektor informačních technologií se posunul o 1,5 % výše, a to především díky těm největším společnostem na trhu.



Akcie byly povzbuzeny zprávou o silnějších dodávkách svých vozů, kdy společnost překonala odhady trhu, konkrétně ve druhém kvartále doručila automobilka 443.956 vozů. Dnes již tradičně přispěchali analytici s aktualizovanou 12M cílovou cenou, kdy kupříkladu Dan Ives, který je analytikem společnosti Wedbush zvýšil svoji cílovku z 275 USD na 300 USD a ve zprávě zmínil potenciál Tesly dosáhnout 400 USD v roce 2025.



K lídrům seance se rozhodně zařadily firmy z polovodičového sektoru, kdy akcie přidaly 4,57 %, Technology vzrostl o 3,19 % a Broadcom posílil o 4,33 %.



O 50 bodů níže zakončil obchodní den průmyslový index Dow Jones Industrial Average, kterému bohužel slabší data z trhu práce nepomohly k růstu. Směrem dolů o 0,1 % se vydal stejně jako průmyslový index i finanční sektor (Citigroup -0,34 %, +0,50 %).



EUR/CZK 25,14, USD/CZK 23,31, EUR/USD 1,0784, WTI 83,21 USD/barel, Brent 86,65 USD/barel, Troyská unce zlata 2,357 USD