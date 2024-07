Německo bude dlouhodobě dávat na obranu dvě procent HDP, ujistil Scholz

Německo bude dlouhodobě investovat do armády dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ročně, už teď na to připravuje svůj rozpočet. Dnes to před odletem na začínající summit Severoatlantické aliance ve Washingtonu prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz. Řekl také, že po roce 2028 bude armáda dostávat ročně 80 miliard eur (dva biliony Kč), což je o 28 miliard eur více než má v rozpočtu na letošní rok.



"Armáda může počítat s tím, že Německo v nadcházejících letech bude vždy dodržovat alianční kvótu dvou procent," řekl Scholz o investicích do obrany. Na armádních výdajích ve výši dvou procent HDP ročně se dohodly státy NATO v roce 2014, velká část členských zemí včetně Německa ale závazek neplnila.



Německo kvótu letos dodrží, a to díky zvláštnímu zbrojnímu fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč). Tento fond, který stojí mimo státní rozpočet, Německo zřídilo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Podle Scholze bude fond do roku 2027 vyčerpán, spolková republika ale posílí zbrojní investice v běžném každoročním rozpočtu.



Scholz k summitu NATO řekl, že schůzka se koná v době, kdy v Evropě opět zuří válka. V této souvislosti ujistil Ukrajinu, že na pomoc Německa v obraně před ruskou invazí může nadále spoléhat. "A to dokud to bude nutné," řekl. Zároveň vyzval ostatní země, aby pomohly posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Německo předalo Ukrajině třetí systém protivzdušné obrany Patriot a bylo by rádo, kdyby i další země poslaly na Ukrajinu další takové komplety.



Spojené státy letos čekají prezidentské volby, ve kterých se o znovuzvolení uchází Joe Biden. Jedenaosmdesátiletý prezident nyní čelí vnitrostranickým debatám, zda by se kvůli věku a mentální způsobilosti měl o úřad opět ucházet. Jeden z novinářů se dnes Scholze na Bidenův zdravotní stav v souvislosti se summitem NATO zeptal, ale kancléř uvedl, že o prezidentově kondici nepochybuje.



"Z četných telefonických rozhovorů s americkým prezidentem vím, že summit společně s námi velmi dobře a důkladně připravil," odpověděl Scholz.