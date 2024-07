Dow Jones si připsal největší kladnou denní změnu za poslední rok

Úterní obchodování nepřineslo příliš velké změny na technologickém indexu, nicméně bylo vidět a cítit, že dochází k přelévání financí z akcií Nasdaq 100 , který uzavřel obchodní den v blízkosti úrovně toho předešlého.



Tím vyvoleným indexem byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, jenž posílil o zhruba 2 %. Důvodem mohly být kvartální reporty bankovních domů či všeobecně vzniklá politická situace v USA, která může od podzimu nahrávat spíše společnostem z tohoto indexu.



Před úvodním zvonem, který signalizuje start obchodní seance byl zveřejněn údaj k maloobchodním tržbám v USA. Meziměsíčně maloobchodní tržby stagnovaly, report tedy nepřinesl žádnou změnu, kdežto konsensus byl nastavený k poklesu o 0,3 %.



Bank of America (BAC US) a (MS US) představily své čtvrtletní výsledky, kdy například BAC prezentovala za 2Q24 čistý zisk na akcii vyšší o téměř 4 % oproti odhadům, a to vše při tržbách 25,37 mld. USD, které byly v rámci konsensu. MS US vykázala vyšší tržby při obchodování s akciemi, kdy konsensus činil 2,68 mld. USD, ovšem realita byla daleko příznivější, přesněji 3,02 mld. USD.



Lepší než očekávané výsledky za 2. čtvrtletí roku 2024 reportovala společnost , která se zabývá zdravotním systémem, kdy kupříkladu administruje zaměstnanecké benefitní programy. Akcie vzrostly o cca. 6 %.



Dobrou zprávou pro trading je určitě 100% zacenění zářijového snížení sazeb od FEDU. Tento optimistický výhled by mohl svědčit především small caps společnostem, které na úvod svého podnikání potřebují přece jen nějaké úvěry a startem snižování by budoucí úvěry mohly být levnější. Fakt ke snižování sazeb by mohli ocenit rovněž investoři do technologicky největších společností, nicméně dnešek znamenal pro tyto akcie spíše pokles.



EUR/CZK 25,32, USD/CZK 23,25, EUR/USD 1,0891, WTI 81,04 USD/barel, Brent 83,97 USD/barel, Troyská unce zlata 2.463 USD