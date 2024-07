Rotaci z techů táhne tvrdší postup proti Číně i Trumpův postoj k Taiwanu. Akcie klesají, dolar ztrácí

Během středečního dopoledne sledujeme na hlavních trzích zajímavé dění a seznam aktuálních témat, která investoři sledují, se rozšiřuje. Celkově je dopad na akcie negativní a evropským indexům se ani dnes nedaří zvedat. Pod největší tlak se dostává nizozemský AEX, ztrácející přes procento. Ještě větší pokles pak věstí futures americkému Nasdaqu před startem dnes odpoledne.



Souvisí to s prvním tématem, kterým je přitvrzení v americké snaze přiškrtit přístup Číny k vyspělým technologiím. To by znamenalo rozšíření restrikcí na byznys s Čínou na další oblasti. Dnes tím výrazně trpí akcie holandské , a to i po výsledcích a oznámení vyšší než očekávaných zakázek.

Dalším trendem, který v posledních dnech sledujeme, je odklon od dosavadních technologických lídrů ve prospěch menších firem, které na trhu dosud výrazně zaostávaly. Tato rotace je sázkou na zmenšení rozdílu ve výkonnosti, dohánění i odolnost ekonomiky. Souvisí také částečně s předchozím bodem, tedy politickými riziky pro technologie. Přidat můžeme postoj Donalda Trumpa, který v čerstvém rozhovoru naznačuje, že není nijak odhodlaný bránit Taiwan, pokud by se stal prezidentem. Na tuto zemi hledí s despektem, neboť bere byznys USA a neplatí za ochranu.

Téma měnové politiky dnes táhne hlavně v Británii, kde vyšla nová inflační data a mírně přestřelila odhady. Zatímco předtím investoři koketovali s myšlenkou, že by BoE mohla snížit úrokové sazby už v srpnu, nyní tyto spekulace slábnou a očekávání se přesouvají k září. Británie by tak nezačala cyklus dřív než Fed a libře tato verze vyhovuje. Dnes k dolaru posiluje o víc než půl procenta.

Pohybu ovšem přispívá i obecná slabost dolaru. Americká měna slábne podobně vůči euru - kurz se dostává na 1,0945. Ještě větší zisky si dnes k dolaru připisuje japonský jen, který je o 1,5 procenta silnější. Na jenu je nadále velkou otázkou, zda občasné intervence a možné zvýšení japonských sazeb dokáží zlomit negativní tlak tažený hlavně carry obchody. Pokud ale dolar ustupuje, jsou šance jenu o poznání vyšší. Dnes by mohli potvrdit výhledové snížení sazeb Fedu další jeho zástupci v plánovaných komentářích.

Výnosy dluhopisů se dopoledne příliš nemění. Zlato se po nárůstu stabilizuje lehce pod 2480 USD. Ropa přestává klesat. Korunu nezaujala data o domácích výrobních cenách, která byla mírně nižší než konsensus. Česká měna se k euru obchoduje 25,33.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3276 0.0315 25.3429 25.3055 CZK/USD 23.1545 -0.3229 23.2500 23.1425 HUF/EUR 391.0185 -0.3085 392.5850 390.6600 PLN/EUR 4.2921 0.2081 4.2934 4.2764

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9360 0.2643 7.9425 7.9121 JPY/EUR 171.2475 -0.7770 172.8450 170.7430 JPY/USD 156.5515 -1.1273 158.0720 156.1090

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8396 -0.0827 0.8409 0.8383 CHF/EUR 0.9718 -0.2663 0.9751 0.9701 NOK/EUR 11.7468 -0.1483 11.7854 11.7427 SEK/EUR 11.5214 -0.2005 11.5732 11.5198 USD/EUR 1.0939 0.3555 1.0945 1.0896

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4823 -0.1953 1.4872 1.4802 CAD/USD 1.3665 -0.0592 1.3686 1.3660