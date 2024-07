Výroba aut v prvním pololetí vzrostla na 774.310 vozů, nejvíce od vzniku ČR

Výroba osobních aut byla v letošním prvním pololetí v Česku nejvyšší od vzniku státu. Automobilky v Česku vyprodukovaly 774.310 vozů, což je meziroční nárůst o 4,9 procenta. Vyšší byla také výroba nákladních vozidel a motocyklů, klesla naopak produkce autobusů. Podíl elektrických vozidel činil osm procent. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu (SAP).



Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila od ledna do června 473.582 osobních automobilů, meziročně o dvě procenta více. V nošovickém závodě Hyundai výroba klesla o 0,6 procenta na 175.950 vozidel. V kolínské Toyotě pak zaznamenali nárůst výroby o 28,6 procenta na 124.778 aut. Sdružení ale upozornilo, že loňský výsledek Toyoty byl ovlivněn odstávkami ve výrobě, za které mohl nedostatek komponent pro výrobu.



"Rekordních více než 774.000 zkompletovaných osobních vozidel za první pololetí, navzdory červnovému zpomalení tempa výroby, je jednoznačným potvrzením úspěchu domácích výrobců na hlavních evropských trzích a přínosu automobilového průmyslu, coby hnacího motoru domácí ekonomiky," uvedl prezident Martin Jahn. Na tuzemském trhu zůstalo 51.031 vozidel vyrobených v Česku, meziročně o 4,4 procenta méně. Export naopak vzrostl o 5,6 procenta na 723.279 vozů.



Společnost Tatra Trucks, která je mezi členy jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v první polovině roku celkem 821 vozů. Meziročně to bylo o 26,5 procenta více. "V případě Tatry zájem o tuzemská vozidla potvrzuje i uzavřená rámcová dohoda s ministerstvem obrany k nákupu až 872 vozidel vyrobených na kopřivnické lince," podotkl Jahn. Tradiční výrobce motocyklů Jawa vyprodukoval 662 strojů, proti loňskému prvnímu pololetí je to nárůst o téměř 80 procent.



Autobusů sjelo z výrobních linek v Česku za prvních šest měsíců 2266 kusů. Je to meziročně o 9,8 procenta méně. Ve vysokomýtském Iveco CR klesla produkce o 11,8 procenta na 2057 autobusů. Naopak SOR Libchavy zvýšila produkci o 10,5 procenta na 190 vozidel. Společnost KHMC pak výrobu více než zdvojnásobila na 17 autobusů.



Mezi lednem a červnem bylo v Česku vyrobeno také 9641 přívěsů a návěsů všech velikostí. Proti loňskému prvnímu pololetí je to pokles o 5,5 procenta. Většina produkce připadá na společnost Agados, která se specializuje na malé přívěsy. Vyrobila jich 8556, meziročně o 7,1 méně.