Evropské akcie se před ECB posouvají do zeleného

Během včerejšího obchodování na Wall Street pokračoval ústup technologií, přičemž poptávka investorů se přesouvala k tradičním odvětvím. Dnes sledujeme určité zklidnění po číslech TSMC a před rozhodnutím ECB o sazbách. To byl ale podle nás nemělo přinést zásadní informace, takže klíčová zůstane tendence vybírat zisky z technologického sektoru a snaha hledat štěstí ve zbytku trhu, který zatím výrazně zaostával.



ECB tentokrát nechá sazby beze změny, jak sama naznačovala. Cyklus snižování sice začal, ale bude s přestávkami. Tentokrát ani nebudou mít bankéři k dispozici novou prognózu. Dá se čekat jako obvykle navázání dalších kroků na přicházející data, přičemž by ale banka mohla přece jen více naznačit, že ve snižování sazeb hodlá pokračovat. K přesnému termínu se prezidentka Lagardová jako vždy odmítne zavazovat, ale trh sází na září, a pokud má ECB podobný pohled, aspoň trochu by se to v rétorice mělo odrazit. Pokud nepřijde překvapení v podobě nějaké jestřábí poznámky, pro trhy by dnešní zasedání mohlo vyjít víceméně neutrálně.



Evropské akciové trhy dnes začaly smíšeně, ale posouvají se do zelených čísel. Na hlavních indexech vidíme někde jen těsný růst (DAX), ale v některých případech jsou zisky slušné (FTSE100 +0,8 pct). Také americké futures se nacházejí v zeleném a naznačují, že Nasdaq by mohl poslední ztráty aspoň trochu korigovat. Technologiím pomáhá fundament po dobrých výsledcích i výhledu TSMC.



Dluhopisy lehce ztrácejí, respektive jejich výnosy míří o pár bodů vzhůru. Eurodolar se nachází poblíž včerejška, když se obchoduje na 1,0935. Ani na koruně nesledujeme velké změny, domácí měna však má dál tendenci postupně posilovat. V jízdě pokračuje zlato, které si připisuje půl procenta.