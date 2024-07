Dnes oznámí ECB výši sazeb, Francie otestuje apetit po dluhopisech a futures jsou zelené

KARO prodal v prvním pololetí rekordní objem kůží. Američtí čipaři včera odepisovali z obav před dalším omezením prodejů do Číny. ECB dnes oznámí výši sazeb a Francie otestuje apetit investorů po nových dluhopisech. Evropské futures jsou zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX +0,2 %.



Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. vyrobil a prodal v prvním pololetí letošního roku rekordní objem kůží. Celkem bylo v Boršově odbaveno 507 tisíc metrů čtverečních převážně nábytkářských usní. Skupina KARO díky tomu předpokládá splnění ročního finančního plánu. V roce 2023 byl poprvé pokořen milionový milník v objemu ročně zpracovaných a prodaných kůží. Jednalo se o více než 50procentní meziroční skok. „Letos by měl objem prodané produkce vyrůst o dalších 17 procent na 1,180 milionu metrů, a v roce 2025 cílíme na 1,315 milionu metrů čtverečných zpracovaných a prodaných usní,“ nastiňuje finanční ředitel Jakub Hemerka. V roce 2024 očekává provozní zisk EBITDA na úrovni 103 milionů korun, tedy meziročně vyšší o téměř 190 procent.



Na akciových trzích byly včera největší technologické společnosti na světě zasaženy obavami z přísnějších amerických omezení prodejů čipů do Číny. Klesaly američtí čipoví giganti , Advanced Micro Devices a Broadcom a čipový index tak odepsal téměř o 7 %, což je největší propadu od roku 2020. Mezitím se v Evropě propadl o 11 %, i když tento nizozemský gigant oznámil silné objednávky.



Dnes odpoledne rozhodne ECB o sazbách a investoři už možná hledí ještě dále. Očekává se, že centrální banka bude držet úrokové sazby na stabilní úrovni. Ale budou bedlivě sledovat prezidentku Christine Lagardeovou, zda na podzim obnoví uvolňování měnové politiky v eurozóně.



Zdá se, že francouzský trh s dluhopisy bude opět v centru pozornosti, protože Francie je poprvé od voleb připravena zvýšit dluh. V aktuálním testu chuti investorů se ministerstvo financí se sídlem v Paříži snaží získat až 11,5 miliardy EUR z dluhopisů se splatností do roku 2032.



Pokud jde o výhled na britské sazby, odborníci varují, že plány na velké zvýšení minimální mzdy v zemi ztíží snižování sazeb Bank of England a zpomalí dlouhodobý růst. Británie zaznamenala v červnu v sektoru služeb vyšší než očekávanou inflaci. Dnešní údaje o pracovních místech mohou nabídnout další vodítka o tom, kam měna směřuje.



Guvernér Fedu Christopher Waller řekl, že ekonomika se blíží k bodu, kdy Fed může snížit sazby, ale naznačil, že by rád viděl „trochu více důkazů“, že je inflace na trvale sestupné cestě. A Robert Kaplan, bývalý prezident Fedu v Dallasu, se připojuje a říká, že politici mohou v září uvolnit měnovou politiku ve světle nedávného pokroku v inflaci, ale tento krok pravděpodobně nebude znamenat začátek plnohodnotného cyklu uvolňování. A od Dalyho, Logana a Bowmana dnes můžeme slyšet více.