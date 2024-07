Wall Street začala nadějně, ale růst vyprchal. ECB bez překvapení

Před otevřením americké obchodní seance a také v první zhruba hodině to vypadalo aspoň na lehkou korekci negativního vývoje, který v posledních dnech táhly technologie. Nyní však už růst vyprchal, Nasdaq klesá půl procenta do záporu, mírně do červeného se noří S&P500 a tradiční DJIA si drží jen lehký růst, když sektorově je na tom dnes nejlépe průmysl. Výnosy dluhopisů v zámoří zůstávají s malou změnou.



ECB dnes nastavení měnové politiky nezměnila a na tiskové konferenci toho mnoho nového nesdělila. Podle prezidentky Lagardové možnosti pro zářijové zasedání zůstávají otevřené a kroky se budou odvíjet od nových dat. Ačkoli nepřišel náznak, že se blížíme dalšímu snížení sazeb, naše očekávání zůstávají nastavena na zářijový termín. Eurodolar po informacích z ECB mírně klesá a blíží se shora k 1,0900. Výnosy dluhopisů v Evropě však také míří dolů a mažou intradenní nárůst.

Na druhé straně Atlantiku překvapil nárůst počtu žadatelů o dávky v nezaměstnanosti. Číslo 243 tisíc upevňuje letošní trend směrem vzhůru, tedy vstříc chladnějšímu trhu práce. Výraznějším nárůstem se blýskl index aktivity filadelfského Fedu, kde jsou ovšem velké změny poměrně pravidelným jevem.

Zdá se, že dobré výsledky ani TSMC nedokázaly poskytnout technologiím dostatečnou podporu, takže se bude s napětím čekat, jak zapůsobí výsledky největších zástupců sektoru příští týden. Mezitím se stabilizuje zlato a ropa obrací půl procenta dolů. Koruna se na páru s eurem tlačí k 25,25, přičemž dnešní změna kurzu je jen drobná.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2595 -0.0098 25.2875 25.2490 CZK/USD 23.1390 0.2035 23.1670 23.0945 HUF/EUR 390.2080 -0.2129 391.2069 389.4294 PLN/EUR 4.2851 -0.0983 4.3003 4.2832

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9252 -0.2211 7.9448 7.9185 JPY/EUR 171.1410 0.1721 171.1873 170.0192 JPY/USD 156.7620 0.3813 156.8200 155.3890

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8411 0.0202 0.8422 0.8404 CHF/EUR 0.9653 -0.0813 0.9676 0.9642 NOK/EUR 11.7538 0.2674 11.7730 11.7099 SEK/EUR 11.5205 -0.0412 11.5648 11.5022 USD/EUR 1.0916 -0.2043 1.0943 1.0905

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4846 -0.1043 1.4892 1.4828 CAD/USD 1.3690 0.0475 1.3699 1.3671