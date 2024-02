FT: Státy omezují výstavbu datových center, vadí jim obrovská spotřeba energie

Vlády po celém světe zesilují kontrolu nad výstavbou nových datových center. Důvodem jsou obavy, že jejich obrovská spotřeba energie nadměrně zatěžuje elektrárenské sítě a ohrožuje klimatické cíle daných zemí. V posledních letech představily omezení pro nová datová centra Irsko, Německo, Singapur, Čína, některé okresy ve Spojených státech či nizozemská metropole Amsterodam. S odvoláním na zprávu banky to napsal britský list Financial Times (FT).



Datová centra jsou obrovská zařízení, ve kterých jsou umístěny servery sloužící jako internetová úložiště pro data milionů lidí. Dopad těchto center na životní prostředí se stává čím dál větším problémem po celém světě.



Nejvíce ohroženy jsou nové projekty v Irsku, které je žádaným místem pro datová centra budovaná řadou společností zaměřených na takzvaný cloud computing, jako jsou americké firmy Google a . Ty mají o Irsko zájem hlavně kvůli jeho nízké daňové sazbě a snadnému přístupu k vysokokapacitním podmořským kabelům, kterými je veden celosvětový internetový provoz. Může za to rozhodnutí tamního regulátora pro energii a vodohospodářství z roku 2021 omezit nová připojení datových center k elektrické síti.



Provozovatelům datových center Vantage, EdgeConneX a Equinix loni irské úřady zamítly povolení pro nové projekty v Dublinu. Podle odhadu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) z minulého měsíce budou mít v roce 2026 datová centra v Irsku podíl na celkové poptávce po elektřině 32 procent.



Okres Loudoun v americkém státě Virginie a Německo nedávno představily několik nových opatření. Mimo jiné omezují povolení pro datová centra v obytných oblastech, případně požadují, aby datová centra využívala obnovitelnou energii, kterou budou přispívat do sítě, a znovu využívala odpadní teplo.



Analytici banky varují, že vlády zatím nezohlednily dopad rostoucího využívání internetu na své elektrické sítě. Podobná závažná a častá omezení tak očekávají i v dalších letech v jiných zemích.



To by mohlo vyvolat tlak na podnikání firem zaměřených na datová centra a cloudové služby, uvedla firma zabývající se výzkumem trhu Industry ARC. Hodnota tohoto trhu se nyní odhaduje na 220 miliard USD (5,2 bilionu Kč). Do konce desetiletí by se však mohla zvýšit na 418 miliard USD, protože poptávka po datech po celém světě prudce roste. Skupina pro průzkum trhu Dell'Oro pak odhaduje, že globální kapitálové výdaje na datová centra v roce 2027 přesáhnou 500 miliard USD.



IEA uvádí, že spotřeba energie se kvůli datovým centrům výrazně zvyšuje v USA a v Číně. Ve Spojených státech se nachází asi třetina z celkových 8000 datových center, v Číně je jejich zhruba desetina. V budoucnosti tak budou podle analytiků z muset provozovatelé datových center a technologické firmy hrát aktivnější roli v rámci energetických sítí, například vyrábět více energie z obnovitelných zdrojů a pracovat na opatřeních, která zlepší energetickou účinnost.



Amazon, a Google, tedy firmy, které provozují největší komplexy datových center na světě, investují do větrné a solární energie, aby splnily cíle udržitelnosti. Obracejí se ale i k dalším zdrojům energie. Například loni uvedl, že bude nakupovat jadernou energii, která má pokrýt 35 procent potřeby jednoho z datových center ve Virginii, pokud nebude k dispozici elektřina z větru nebo ze slunce. Firma také sází na budoucnost jaderné fúze a už také podepsala dohodu o nákupech se soukromou americkou společností Helion.



Dalším úkolem je nahradit diesel jako palivo, které obvykle napájí záložní generátory datových center. plánuje u generátorů ve všech svých datových centrech v Evropě přejít na biopalivo vyráběné z odpadních olejů.



Očekává se, že datová centra, kryptoměny a umělá inteligence (AI) v letech 2022 až 2026 celosvětově zdvojnásobí spotřebu elektřiny, uvedla v lednu IEA. Analytici banky očekávají, že generativní AI bude mít v roce 2027 na globální poptávce po elektřině v datových centrech více než tříčtvrtinový podíl.