Akciové trhy prodlužují pokles, když svět bojuje s výpadky systémů

Tématem dnešního dopoledne jsou velké výpadky IT systémů, které postihují banky či aerolinky. Problémy má i londýnská burza. Zpočátku byly hlášené výpadky cloudových služeb 365 a Azure, pak se objevily zprávy o tom, že důvodem může být bezpečnostní software of Crowdstriku. Zatím nejsou informace o vyřešení problému.



Na trhu se obětí stává hlavně Crowdstrike, který padá v pre-marketu o 13 procent. je dole jen o necelá dvě procenta. Ani důsledky na akcie dalších firem nejsou velké a klíčové akciové indexy v Evropě dnes klesají o 0,3-0,8 procenta. Mírně v červeném se pak obchodují americké futures.



Už předtím ale nebyly akcie v dobré kondici a Wall Street včera zavírala v červeném. Ani další sada dobrých čísel - tentokrát od Netflixu - nevypadá, že by dokázala sentiment zvednout. Co se týče nových makrodat, kalendář je koncem týdne poměrně chudý a těžko na tržním vývoji něco změní.



Dluhopisy jsou na tom relativně lépe, ale jejich výnosy se snižují jen drobně. Eurodolar dopoledne prodlužuje pokles a posouvá se na 1,0880. Japonský jen pouze lehce ztrácí, ačkoli červnová inflační data skončila mírně pod odhady. Zlato obrátilo dolů pod 2420 USD. Koruně se daří posilovat na 25,22 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2176 -0.1922 25.2781 25.2151 CZK/USD 23.1750 -0.0345 23.2115 23.1710 HUF/EUR 391.0664 0.0845 391.3384 390.5732 PLN/EUR 4.2927 0.0299 4.2956 4.2875

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9086 -0.0533 7.9159 7.9046 JPY/EUR 171.1890 -0.1752 171.8750 170.9550 JPY/USD 157.3180 -0.0251 157.8230 157.0090

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8421 0.0279 0.8425 0.8412 CHF/EUR 0.9671 0.0357 0.9688 0.9666 NOK/EUR 11.8255 0.4394 11.8376 11.7782 SEK/EUR 11.6018 2.0077 11.6035 11.5413 USD/EUR 1.0881 -0.1569 1.0902 1.0878

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4941 0.2113 1.4950 1.4904 CAD/USD 1.3716 0.0828 1.3718 1.3701