Trhy se před víkendem zklidňují, ale akcie zůstávají v červeném

Závěr týdne nenabídl podstatná data z ekonomiky. Z firemních čísel mohli investoři reagovat například na , kterému ale včerejší výsledky stačí jen na stagnaci. Hlavním tématem dne byl masivní výpadek IT systémů od , za kterými stála údajně špatná aktualizace bezpečnostního softwaru od Crowdstriku. Efekt problému na akciový trh ale nebyl dramatický a během dne postupně vyprchává. Akcie je už mírně v plusu a Crowdstrike se dostal z nejhoršího a zmenšuje ztráty. Aktuálně je -9 pct.



Evropské akciové indexy zůstávají po negativním ránu níž, ztráty AEX dosahují skoro jednoho procenta, ostatní z hlavních indexů klesají méně. Na Wall Street dnes sledujeme pokles asi o čtvrt procenta, měřeno indexem S&P500.

Zatímco akcie se během dne stabilizují, dluhopisy se naopak dostávají pod tlak, když desetileté výnosy v USA i Německu rostou asi o 3 bps. Poslední komentáře z Fedu byly poměrně opatrné, co se týče náznaků blízkého snižování sazeb. To by však pro investory už nemělo být překvapivé.

Eurodolar obrací po růstu trvajícím několik týdnů a vrací se pod hladinu 1,0900. Dnes kurz klesá na 1,0890. Japonský jen nechala domácí inflační data celkem v klidu a na kurzu sledujeme jen mírný nárůst na 157,30. Zlato se sílícím dolarem ustupuje z rekordů, dnes ztrácí přes 2 procenta. Koruně se nakonec další zisky posbírat nepodařilo a vůči euru tak končí týden u 25,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2484 -0.0703 25.2781 25.2067 CZK/USD 23.1970 0.0604 23.2115 23.1710 HUF/EUR 390.6504 -0.0220 391.3500 390.3964 PLN/EUR 4.2846 -0.1585 4.2956 4.2805

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9127 -0.0013 7.9205 7.9046 JPY/EUR 171.3100 -0.1047 171.8750 170.9550 JPY/USD 157.3945 0.0238 157.8230 157.0090

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8425 0.0778 0.8434 0.8412 CHF/EUR 0.9676 0.0859 0.9691 0.9659 NOK/EUR 11.8580 0.7156 11.8779 11.7782 SEK/EUR 11.6340 2.2853 11.6350 11.5413 USD/EUR 1.0885 -0.1193 1.0895 1.0877

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4943 0.2280 1.4962 1.4904 CAD/USD 1.3726 0.1616 1.3748 1.3701