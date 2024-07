Vyjednavač Radim Pařík: Donald Trump se změnil po atentátu po prvních deset vět projevu. Struktura jeho osobnosti má dvě části

Americký exprezident Donald Trump v závěru čtyřdenního republikánského sjezdu v Milwaukee, ve státě Wisconsin, přijal nominaci do prezidentských voleb v listopadu letošního roku. V úvodu svého projevu vyzval ke sjednocení a prohlásil, že chce být prezidentem všech Američanů, pak se podle expertů vrátil k původní rétorice. „Projev Donalda Trumpa byl po střelbě jiný v prvních deseti větách. Hovořil o spojení lidí a spojení Ameriky. Hrdě přijal kandidaturu. Poté se vrátil do svých kolejí, kdy hovořil s nulovým respektem a nulovou pokorou, a tak jak ho známe, nálepkoval Joe Bidena,“ komentuje vystoupení prezidentského kandidáta prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Dodejme, že se před víkendem množí spekulace, podle kterých Biden do úvodu příštího týdne kandidaturu v amerických prezidentských volbách složí.

Trump slíbil nový postup, pokud vyhraje prezidentské volby. „Je s podivem, že USA nejsou schopné vygenerovat kandidáta, který by byl více fit,“ doplňuje Pařík. Donald Trump se po střelbě podle Paříka nezměnil, struktura jeho osobnosti má dvě části. „Je to hráč, to znamená, že nedodržuje pravidla. Už to, že zastavil ochranku a začal křičet „Fight!“. Mimochodem, v projevu slovo „fight“ opakoval několikrát. Také je z hlediska vyjednávacího profilu útočník, takže se vzpamatoval o půl vteřiny dříve než ostatní,“ pokračuje Radim Pařík.

„Americký hrdina“ Donald Trump mluvil také o obětech sobotního atentátu. A zmiňoval, mimo jiné, že zajistí, aby američtí číšnici nemuseli danit spropitné. „Tím ukázal, že cílí na všechny vrstvy americké společnosti. Pragmaticky ukázal vše, co chtěli voliči vidět,“ komentuje Pařík vystoupení amerického exprezidenta.

Na konci svého projevu Trump improvizoval bez čtecího zařízení. Mluvil o tom, co by se stalo, kdyby nevyhrál. „Přesto bylo patrné, že je toporný a nervózní, protože dlouho trvá než tělo po tak zátěžové situaci, jako byl atentát na jeho osobu, vyplaví všechny stresové hormony,“ vysvětluje Pařík.

Jeho náplast na uchu se stala silným symbolem, stejně jako předtím kšiltovka, nebo u nás v prezidentských volbách flanelová košile. Strategii, kterou si zvolil, nám říká, že americká prezidentská kampaň bude podle Paříka ještě vyhrocenější než doposud. „Také jsme viděli signály, které můžeme považovat za velmi nebezpečné. Pokud by Donald Trump projevoval nenávist, dokázali bychom z toho vyčíst, že mu na některých lidech nebo věcech záleží. On ale projevoval opovržení, které znamená, že mu na nich nezáleží. A z toho v minulosti vždy pramenily největší zločiny. Donald Trump není zločinec, ale sděluje tím, že proti oponentům nebude korektní,“ soudí Pařík.

Politici si stěžují na rozdělení společnosti, tu podle Paříka ale voliči rozdělují sami a Donald Trump to sleduje a bude se snažit využívat princip kontrastu. Bude upozorňovat na to, že se lidem nedaří kvůli daním a inflaci. Donald Trump je podle Paříka výraznou osobností. Jako výrazný a asertivní útočník a hráč se zaměřuje na dosahování cílů. „Okamžitě jde k tomu, co považuje za podstatné, vyvíjí tlak na své okolí, nezdržuje se slušností nebo tím, že by dal prostor někomu jinému,“ říká Radim Pařík. Právě jeho reakce po odpadnutí primárního překvapení a šoku s výkřikem “fight!” byla jeho nejpřirozenější reakcí.

„V takto vypjatých emocionálních situacích, kdy vám jde o život a jste zranění, odsouvá naše tělo náš ‚pomalý‘ logický rozumový mozek na druhou kolej. Řídí nás limbický systém a emoce, abychom přežili,“ popisuje prezident Asociace vyjednavčů: „Můžeme velmi dobře vnímat, jak krátce po útoku zamrzl, následně se rozhlédl, a protože neviděl, s kým by “bojoval”, zachoval se správným způsobem a skryl se. Ve chvíli, kdy měl dojem, že je riziko nižší, přešel do fighting módu,“ míní Pařík.

„Bezprostředně po atentátu jsme v Trumpově obličeji mohli vidět odhodlání, zlost a vztek. Stoprocentně teď bude využívat roli mučedníka. Z hlediska ovlivňování lidí a práce s jejich emocemi to s největší pravděpodobností bude chtít ve svých projevech a jejich stylu využít a ‚zobchodovat‘,“ uzavírá komentář Radim Pařík.





