Spekulace sílí: Biden se do úvodu týdne stáhne z amerických prezidentských voleb?

Úřadující americký prezident Joe Biden, kandidující ve volbách pro další období, by do úvodu příštího týdne mohl kandidaturu stáhnout. Spekulace v tomto směru sílí. Hovoří o tom The Financial Times (FT), televize NBC zase uvedla, že Bidenova rodina pracuje na detailním exit plánu. O chystaném řešení v tomto směru by napovídaly postupně uvolňované formulace o aktuálním onemocnění covidem či vyjádření o tom, že by Biden dal na názor lékaře.

Podle FT směrem stažení kandidatury Bidena uvažuje mnoho demokratů a sponzorů. Pod tlakem mají být šéf Demokratů ve Sněmovně Jeffries nebo Nancy Pelosiová. Zdroj pro FT uvedl, že „nátlak je nezvládnutelný“ a Biden „do pondělka vypadne“. Otevřeněji hovoří také respektovaný exprezident USA Barack Obama, pro nějž Biden pracoval v roli viceprezidenta. Obama se měl vyjádřit, že šance Bidena rapidně klesají a kandidaturu by měl zvážit.

Biden zatím sice oficiálně tvrdí, že volební střet s Trumpem neopustí, přesto pouští indicie. V rozhovoru pro televizi News Biden například uvedl, že by kandidaturu stáhl na doporučení lékařů. Pro ABC News pak prohlásil, že skončí, pokud mu „Bůh všemohoucí“ naznačí, že kandidáta republikánů nemůže porazit.

Americký list The již uvedl, že Biden se ještě finálně nerozhodl, ale vnitřně je s odstoupením z kandidatury smířen. Podle NYT i zdrojů FT Biden „měl“ odstoupit v nejbližších dnech, covid ale do oficiálního oznámení pro tuto chvíli háže vidle.

Z rétoriky zatím neustupuje Bílý dům. Jeho mluvčí Bates řekl, že Biden odstoupit a podpořit kohokoli jiného nehodlá. Také zdroje z okruhu prezidentových poradců tvrdí, že Biden je „více než kdykoli dříve“ odhodlán Trumpa porazit.

Poslední průzkumy či Ipsos z července již ukazují, že Biden by s Trumpem prohrál a navíc, že větší šanci proti Trumpovi má Harrisová než Biden. Volby v USA se uskuteční 5. listopadu.