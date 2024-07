Rattner o amerických prezidentských volbách a jejich vlivu na akciový trh

Steve Rattner z Willett Advisors se domnívá, že pravděpodobnost zvolení Donalda Trumpa prezidentem je nyní asi 70 % a akciové trhy se podle toho začaly chovat. Investoři totiž spekulují, jaké všechny dopady by Trumpovo znovuzvolení mělo jak na úrovni jednotlivých odvětví, tak firem. Mimo jiné se tak uvažuje o tom, které společnosti by těžily ze zavedení dalších cel.



Rozklíčovat dopady změn v pravděpodobnostech výsledků voleb na dluhopisový trh je podle investora těžší. Výnosy dluhopisů totiž táhnou dolů poslední inflační čísla. Na druhou stranu podle něj není pochyb o tom, že Trumpovy návrhy týkající se fiskální politiky by působily inflačně, tudíž by tlačily nahoru i sazby a výnosy dluhopisů. Záležet ale bude samozřejmě i na tom, jaké bude nakonec složení Kongresu. Tedy na tom, jakou část svých návrhů bude nový prezident schopen skutečně prosadit.



Trump také navrhuje výrazné zvýšení cel. Rattner k tomu uvedl, že když Trump naposledy zvýšil cla, do státní kasy přinesl tento krok jen přibližně 30 miliard dolarů, což je velmi málo. Řada studií přitom podle investora přesvědčivě ukazuje, že „nová cla z naprosté většiny zaplatili američtí spotřebitelé, a ne Čína.“ K tomu se cla mohla i mírně promítnout do zhoršení ziskových marží firemního sektoru. Toto zvýšení cel bylo přitom velmi nízké ve srovnání se současnými návrhy Donalda Trumpa.



Podle Bloombergu někteří lidé kolem Trumpa hovoří o výměně šéfa Fedu Jaye Powella. Rattner k tomu řekl, že taková situace v něm budí velké obavy. Centrální banka sice dělá chyby, ale její nezávislost je pro dobré fungování monetární politiky a americké ekonomiky klíčová. „Kongres ani Bílý dům nemohou nastavovat monetární politiku.“ Proti jakýmkoliv pokusům o podkopání této důvěry by tak „měli všichni vystupovat“.



Pokud by tedy politika a návrhy Donalda Trumpa způsobovaly tolik problémů, proč jeho zvolení podporuje řada investorů? Na tuto otázku Rattner odpověděl, že každý má své důvody, ale důležitým tématem tu může být například regulace. Investoři totiž podle něj vidí negativně řadu kroků, které v posledních letech provedli různí regulátoři. „Myslí si, že současný prezident je příliš progresivní a o jeho případném nástupci by to platilo dvojnásob. A to se jim vůbec nelíbí,“ uvedl Rattner k investorům podporujícím Donalda Trumpa.



Důvodů pro zmíněnou podporu může být podle experta více. On sám podle svých slov volí Bidena. Nicméně Bidenovy občasné útoky proti firemnímu sektoru „mu zde oblibu nepřinesou“.



Zdroj: Bloomberg