Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila tržby více, než se čekalo, ale klesl jí zisk

Americká nápojová společnost ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o tři procenta na 12,4 miliardy USD (290 miliard Kč). Konsolidovaný čistý zisk ale firmě proti stejnému období loňského roku klesl o pět procent na 2,4 miliardy USD (56 miliard Kč). Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Tržby překonaly očekávání.



Analytici v anketě společnosti FactSet předpovídali, že dosáhne obratu 11,8 miliardy USD. Firma také zvýšila výhled do konce roku a její akcie před začátkem dnešního obchodování mírně posilovaly.



Podle výkonného ředitele Jamese Quinceyho jsou výsledky povzbudivé. Zisk na jednu akcii sice klesl o pět procent na 0,56 USD, ale při očištění o jednorázové vlivy, jako jsou měnové výkyvy, o sedm procent vzrostl a dosáhl 0,84 USD. I to je nad očekávání trhu, analytici totiž počítali se ziskem 0,81 USD na akcii, uvedla agentura Reuters.



Coca-Cola také zlepšila výhled ohledně prodeje do konce letošního roku. Předpokládá, že v celém letošním roce se její globální organické tržby zvýší o devět až deset procent. Organické tržby zpravidla neberou v úvahu vliv akvizic a odprodeje majetku. V předchozí prognóze celoroční růst odhadovala na osm až devět procent.



"Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dostát zvýšené prognóze i splnit dlouhodobější cíle," dodal Quincey.



Konkurenční společnost ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 0,8 procenta na 22,5 miliardy USD (525 miliard Kč). Čistý zisk vzrostl meziročně o 12 procent a dosáhl téměř 3,1 miliardy USD. V těchto číslech jsou započteny i výsledky potravinářských divizí .